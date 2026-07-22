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Detenido en 2022

Un condenado por matar y descuartizar a su compañero de piso se fuga de prisión durante una salida programada

Los detalles El hombre, condenado a diez años y tres meses de cárcel, cumplía su pena en la prisión de Quatre Camins, Barcelona.

Imagen de archivo de la cárcel de Quatre Camins, en Barcelona Imagen de archivo de la cárcel de Quatre Camins, en BarcelonaEuropa Press
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Un hombre condenado a diez años y tres meses de cárcel por matar y descuartizar en 2022 a su compañero de piso en Barcelona se ha fugado durante una salida programada de prisión el pasado lunes, por lo que se ha montado un dispositivo de búsqueda para localizarle.

Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a 'EFE' fuentes cercanas al caso, el interno no regresó el pasado lunes de una salida programada de la prisión de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona).

El fugitivo aceptó en mayo de 2025 una condena de diez años y tres meses de cárcel por matar y descuartizar a su compañero de piso en noviembre de 2022 en Barcelona y deshacerse del cadáver arrojando una maleta en un contenedor del distrito del Eixample con varias partes del cuerpo.

Además, fue condenado a cinco años de libertad vigilada una vez cumpliera la pena de prisión. En el acuerdo de conformidad se le aplicó la atenuante de alteración mental por trastorno de estrés postraumático crónico.

En prisión desde 2022

Los hechos ocurrieron en Barcelona el 23 de noviembre de 2022, dos días después de que el condenado empezara a vivir en el piso donde residía la víctima, que le alquiló una habitación.

El preso ahora fugado mató al otro hombre de forma violenta y, unos días más tarde, lo descuartizó para deshacerse del cadáver, tirando sus partes en un contenedor situado entre las calles Casanova y la avenida de Roma de Barcelona. Una persona que rebuscaba en el interior del contenedor encontró una parte del cuerpo dentro de una maleta.

El hombre permanecía en prisión desde el 3 de diciembre de 2022, tras ser detenido pocos días después de los hechos.

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