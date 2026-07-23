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Zapatero se defiende

Antonio Maestre cita a 'The Wire' y habla de "seguir el dinero" en el caso Zapatero: "Es la parte más endeble de toda su defensa"

Antonio Maestre reflexiona en Más Vale Tarde sobre el rescate de Plus Ultra y los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero, después de su entrevista: "Cómo es posible que el que hace los informes cobre 18.000 euros y quien los maqueta, 250.000".

Antonio Maestre reflexiona en Más Vale Tarde sobre el rescate de Plus Ultra y los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero, después de su entrevista: "Cómo es posible que el que hace los informes cobre 18.000 euros y quien los maqueta, 250.000".

En su entrevista de hoy, José Luis Rodríguez Zapatero respondía a las acusaciones en su contra y aseguraba que tuvo un "papel nulo" en el rescate de Plus Ultra y defendía el trabajo de sus hijas.

Antonio Maestre analiza las declaraciones de Zapatero en Más Vale Tarde, donde apunta que el expresidente "va a tener muy difícil explicar por qué cobra un 1% de un rescate de 53 millones de euros", si bien ve "bastante fácil de explicar que no cometiera un tráfico de influencias".

En el caso de sus hijas, el periodista ve "muchos conflictos y problemas": "He echado en falta que se hablase de cómo es posible que otra empresa, Investigación Prospectiva de los hermanos Amaro Chacón, habiendo facturado 35.000 euros en cuatro años ha pagado 800.000 euros a Zapatero y sus hijas".

También considera que hay que explicar "cómo es posible que unos informes que el que los hace, Sergio Sánchez, cobra 18.000 euros y quien los maqueta, que son las hijas de Zapatero, cobran 250.000".

En este punto, Maestre cita a la serie 'The Wire' y habla de "seguir el dinero", en su opinión "la parte más endeble de toda la defensa de Zapatero".

Aunque afirma no saber muy bien qué significan los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero, qué tipo de delito sería, de dónde sale el dinero o por qué, lo que Maestre entiende que "es muy difícil de explicar y hay algo detrás que todavía nos falta".

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