Hallan restos óseos en el coche de un joven desaparecido hace ocho años en Francia: un grupo de buzos resuelve dos misterios en solo 24 horas.

El contexto El hallazgo se produjo en el río que atraviesa la localidad francesa de Urt, el último lugar donde se tuvo constancia del joven. Con ayuda de una grúa, los rescatistas sacaron el vehículo del agua y permitieron a los investigadores acceder a su interior.

Un caso sin resolver durante ocho años ha dado un giro inesperado gracias a un grupo de buzos estadounidenses especializados en la búsqueda de vehículos sumergidos. Han localizado en el río de Urt, en el País Vasco francés, el coche en el que podría encontrarse David Stevenán, desaparecido en 2018. En el interior, la Policía halló restos óseos cuya identidad se confirmará mediante pruebas forenses. Este hallazgo ha llevado a reabrir la investigación. Además, el equipo encontró el vehículo de Joëlle Pouy, desaparecida en 2017. Originalmente, su misión era limpiar ríos de vehículos abandonados, pero ahora se dedican a resolver desapariciones. Hasta la fecha, han resuelto 43 casos.

Lo que durante ocho años fue un caso sin respuesta ha dado un giro inesperado. Un grupo de buzos estadounidenses especializado en la búsqueda de vehículos sumergidos ha localizado en el fondo de un río, en el País Vasco francés, el coche en el que podría encontrarse David Stévenin, un joven desaparecido en 2018. En el interior del vehículo, la Policía ha hallado restos óseos cuya identidad deberá ser confirmada mediante pruebas forenses.

El hallazgo se produjo en el río que atraviesa la localidad francesa de Urt, el último lugar donde se tuvo constancia del joven. Con ayuda de una grúa, los rescatistas sacaron el vehículo del agua y permitieron a los investigadores acceder a su interior.

David Stévenin tenía 29 años cuando desapareció durante la noche del 25 al 26 de septiembre de 2018. Había salido acompañado de su perro y nunca regresó. A pesar de las intensas labores de búsqueda realizadas en aquel momento, no se encontró ninguna pista que permitiera esclarecer lo ocurrido y, con el paso del tiempo, la Policía francesa acabó archivando la investigación.

Ahora, el descubrimiento del vehículo ha llevado a las autoridades a reabrir el caso para determinar cómo acabó el coche en el río y confirmar oficialmente la identidad de los restos hallados.

Dos desapariciones resueltas en apenas 24 horas

El caso de David no ha sido el único que este equipo de búsqueda ha conseguido resolver en los últimos días. En el mismo río localizaron también el vehículo de Joëlle Pouy, una mujer desaparecida en 2017 en la misma zona.

En esta ocasión, el cuerpo de la desaparecida fue recuperado del interior del coche, poniendo fin a otro misterio que permanecía sin resolver desde hacía años.

Detrás de ambos hallazgos está un grupo estadounidense que, curiosamente, no nació con el objetivo de buscar personas desaparecidas. Su actividad comenzó como una iniciativa de limpieza ambiental, dedicada a retirar vehículos abandonados de ríos y lagos para evitar la contaminación. Sin embargo, durante esas tareas empezaron a encontrar automóviles relacionados con personas desaparecidas desde hacía años.

Aquellos descubrimientos cambiaron por completo su misión. Desde entonces, el equipo se dedica de forma profesional a rastrear fondos de ríos, embalses y lagos en busca de vehículos vinculados a desapariciones. Su balance es llamativo: aseguran haber contribuido ya a resolver 43 casos de personas desaparecidas, ofreciendo respuestas a familias que llevaban años sin conocer el paradero de sus seres queridos.

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