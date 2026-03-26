El Gobierno logra los apoyos para sacar adelante el decreto anticrisis en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los Diputados

Los detalles Si no se produce ningún imprevisto en los minutos que restan para que el Congreso vote el decreto anticrisis, el Gobierno logrará sacarlo adelante. El BNG ha desvelado que lo apoyará, por lo que el Ejecutivo tendrá más síes que noes.

El Ejecutivo suma los apoyos parlamentarios necesarios para que el Congreso de luz verde a su decreto con medidas para combatir los efectos de la guerra en Oriente Medio.

La sombra de la duda se ha extendido hasta bien entrada la mañana. Pero, finalmente el BNG ha desvelado que votarán a favor "por responsabilidad política" aunque creen que las medidas son insuficientes. Ese voto del BNG junto con los de PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, ERC y Junts hacen que el decreto salga con una ajustada mayoría.

Pasadas las 13:00 horas, el PP ha anunciado su abstención, un posicionamiento que con el voto favorable del BNG se había vuelto intrascendente. Mientras, Coalición Canaria intenta negociar singularidades para el archipiélago a cambio de dar su sí. No obstante, con el sí del BNG, el Ejecutivo ya suma más síes que noes.

Las medidas anticrisis del Gobierno

El plan del Gobierno incluye una bajada del IVA de los carburantes al 10 % y del impuesto especial de hidrocarburos, con un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro o unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Los impuestos de la electricidad bajan un 60 %: el IVA baja al 10 %, se suspende el impuesto de producción de energía eléctrica que pagan las empresas y se reduce el impuesto especial de electricidad del 5,11 % al 0,5 %.

El IVA del gas natural, los pellets y la leña baja también al 10 %, al tiempo que se congelan los precios del butano y el propano y se bonifican en un 80 % los peajes eléctricos para las industrias más expuestas.

El decreto añade la extensión a todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el aumento a 50 euros de la ayuda mínima del bono social térmico y la prohibición de cortar los suministros básicos a hogares vulnerables.

También se incorpora una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

El plan incluye otras medidas como la moratoria contable de las pérdidas registradas por el covid en los ejercicios 2020 y 2021 para evitar que las empresas afectadas entren en causa de disolución o la prohibición de despedir a las empresas que se beneficien de las ayudas previstas en el decreto ley.

También se impulsan los planes de movilidad sostenible, para que las empresas de más de 200 trabajadores faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.

Como medidas estructurales encaminadas a aumentar la independencia energética, la norma prevé deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor -que se suman a la recuperación de la bonificación por compra de vehículos eléctricos-, así como ayudas para la climatización de edificios o un refuerzo del autoconsumo.