Malestar en la Audiencia y en la Fiscalía por la entrevista de Zapatero: el expresidente aún no dado explicaciones sobre las joyas en el juzgado

Entre líneas Zapatero lo ha negado todo. Así, no parece que su entrevista vaya a servir de mucho para su defensa. Según ha podido saber laSexta, en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción no ha gustado que el expresidente hable en los medios de comunicación.

José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido su primera entrevista tras ser imputado por el caso Plus Ultra. Aunque la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción no han comentado al respecto, laSexta informa que la acción mediática del expresidente no ha sido bien recibida. Durante la entrevista, se le preguntó sobre su implicación en el rescate de Plus Ultra y la relación empresarial de la empresa de sus hijas con Análisis Relevante. También abordó el tema de las joyas halladas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, calificándolas como un "regalo de cortesía". Sin embargo, Zapatero no ha aclarado su procedencia, insistiendo en que estas cuestiones deben resolverse ante el juez. A pesar de haber solicitado tiempo para presentar documentación, aún no ha tomado acciones concretas, limitándose a recurrir los autos del juez y pedir la nulidad de la causa.

José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido este jueves su primera entrevista desde que fue imputado por el caso Plus Ultra. Ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía Anticorrupción han querido hacer comentarios al respecto pero, según ha sabido laSexta, no ha gustado esta acción mediática del expresidente.

En la entrevista, el expresidente socialista ha sido preguntado por los asuntos principales de la causa, como su posible implicación en el rescate de Plus Ultra o la relación empresarial entre la empresa de sus hijas, Whathefav, y Análisis Relevante, de Julio Martínez. Asimismo, y preguntado por el origen de las joyas halladas en su despacho, ha señalado que se trataban de "un regalo de cortesía". Tema que Zapatero se negó a comentar en su declaración del 17 de junio en la Audiencia Nacional.

En aquella ocasión, pidió entre una semana y diez días para dar las explicaciones pertinentes, argumentando que estaba recabando la documentación. Sin embargo, han pasado 36 días y todavía no ha hecho nada al respecto. De momento, el expresidente se ha limitado a recurrir los autos del juez y a pedir la nulidad de la causa.

Las joyas están valoradas en 1,3 millones de euros y fueron halladas por la UCO durante el registro de su despacho el pasado 19 de mayo. Durante su intervención en TVE, el expresidente ha señalado que las joyas fueron un "regalo personal", pero ha rechazado aclarar cuándo se las dieron o cuál es su procedencia, insistiendo en que son cuestiones que debe responder ante el juez.

Asimismo, ha insistido en que no tenían "ni uso ni destino ni afán patrimonial" y que no tenía intención de defraudar a Hacienda.

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