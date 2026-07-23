Trump sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán: "Más grande que nunca. Estamos todos preparados"

Los detalles El presidente estadounidense se ha mostrado confiado en que Israel "se uniría en dos minutos" si él se lo pidiera, aunque ha apuntado que EEUU no necesita a nadie para lanzar una operación contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que está considerando un "ataque masivo" contra Irán, que superaría el iniciado el 28 de febrero. Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, Trump afirma estar "cerca de tomar una decisión" y asegura que están "todos preparados". Confía en que Israel se uniría rápidamente si lo solicita, aunque considera que Estados Unidos no necesita aliados para actuar contra Irán. A pesar de que Irán desea negociar un acuerdo nuclear, Trump cree que aún no están listos para ello. Aunque se firmó un alto el fuego, las hostilidades se han reanudado con intercambios de fuego cruzado entre ambas naciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este jueves que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán, que sería mayor que el que inició el republicano el pasado 28 de febrero y que dio lugar a la guerra actual.

En una breve entrevista telefónica con el diario digital 'Axios', el presidente estadounidense ha explicado que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto. "Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", ha dicho, según ha publicado EFE.

Trump se ha mostrado confiado en que Israel "se uniría en dos minutos" si él se lo pidiera, aunque ha apuntado que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.

El mandatario estadounidense ha asegurado que los iraníes "quieren negociar" un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto. "Todavía no han sufrido lo suficiente", ha expresado.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

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