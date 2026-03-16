El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas de "respuesta integral" frente a la guerra en Oriente Medio

Los detalles Desde el Ejecutivo confirman que se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobarán medidas "estructurales y coyunturales" para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Próximo.

El Gobierno de España aprobará un paquete de medidas para mitigar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio. Este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, se dará luz verde al Plan de Respuesta Integral, que incluirá medidas estructurales y coyunturales. El objetivo es proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados por el aumento de precios. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado la rapidez y el rigor con los que se trabaja, tomando como referencia las medidas aplicadas en el caso de Ucrania. Aunque no se prevé una rebaja del IVA de los alimentos, el Gobierno está preparado para responder de manera flexible a la situación.

El Gobierno de España aprobará este viernes un paquete de medidas de "respuesta integral" para hacer frente a los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio.

Según confirman desde el Ejecutivo, este viernes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde a su Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, con "medidas estructurales y coyunturales" ante este conflicto.

Desde el Gobierno defienden que el plan "protegerá a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios".

El Gobierno sigue manteniendo contactos "continuados" con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores "especialmente expuestos" a esta subida de precios.

Carlos Cuerpo y el ejemplo de las medidas aplicadas con Ucrania

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado antes de intervenir en unas jornadas organizadas por Cesce acerca de esta medida, un Cuerpo que adelantaba que las medidas se adoptarían "esta misma semana". El ministro defiende que el Gobierno trabaja con la mayor celeridad y "todo el rigor necesario" en este paquete.

"Tenemos la lección de las medidas que pusimos en marcha en el caso de Ucrania y queremos el mayor consenso posible", ha explicado, sin arrojar detalles concretos de estas medidas.

Cuerpo descarta una rebaja del IVA de los alimentos, si bien reconoce que desde el Gobierno estarían "preparados para ir respondiendo de manera flexible" si estos se encarecieran.

Sí que ha reconocido que el sector agroalimentario y el del transporte son los más afectados por la escalada de precios, tanto de los carburantes como de otros productos como los fertilizantes.

Sobre el "seguimiento reforzado" que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está realizando del mercado de los carburantes, Cuerpo asevera que no ha detectado de momento "ninguna anomalía en la formación de precios", lanzando un mensaje de "tranquilidad".

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