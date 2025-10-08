Del congreso a meme: el "Ánimo, Alberto" de Sánchez a Feijóo se convierte en el nuevo mantra del PSOE

El Contexto "Usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. ¿Sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo, usted está tan pringado como ellos", ha asegurado Feijóo en el Congreso. La respuesta del presidente del Ejecutivo, ya la conocemos.

En el Congreso de los Diputados, la frase "Ánimo, Alberto" dirigida por Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo se ha convertido en un fenómeno mediático y meme. La expresión, surgida durante un intercambio tenso en el Senado, se ha popularizado entre los miembros del Gobierno y se utiliza para señalar la supuesta falta de liderazgo y rumbo del líder del PP. Ministros y políticos han adoptado la frase en sus declaraciones, comparando a Feijóo con Pablo Casado, el anterior líder del PP. En redes sociales, la frase se ha viralizado, recordando momentos difíciles del pasado reciente del partido.

Este miércoles, en el Congreso de los Diputados se ha convertido en protagonista una frase, el "Ánimo, Alberto" que le ha dedicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una contestación escueta, de apenas dos o tres segundos, pero que ya se ha convertido en todo un meme para del Gobierno. Es más, 'Ánimo, Alberto' es también el último grito o mantra en el Palacio de la Moncloa.

"Usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. ¿Sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo, usted está tan pringado como ellos", ha asegurado desde su bancada Feijóo, despertando los aplausos del resto de populares. La respuesta del presidente del Ejecutivo, ya la conocemos.

Tras ello, en el Gobierno ven entre el caso de Pablo Casado y el Alberto Núñez Feijóo más similitudes. Porque, para ellos ese "Ánimo, Alberto" se traduce en un Feijóo cada día más desesperado y al que se le está poniendo cara de Casado. El anterior y breve líder del PP.

Desde María Jesús Montero, que ha dicho: "Yo creo que tiene sus motivos para decírselo"; pasando por la ministra de Sanidad, Mónica García, que considera que al popular hay que decirle: "Ánimo, Alberto, por esa falta de rumbo. Ánimo, Alberto, por esa falta de proyecto y por esa falta de liderazgo en su propio partido".

De hecho, no han tardado en encargarse de hacer la metamorfosis del chascarrillo. Lo han convertido en una muletilla a añadir en sus declaraciones. Es el caso del diputado socialista José Zaragoza, que argumenta: "Le ha dado ánimo porque parece ser que el señor Feijóo no se entera muy bien de lo que está pasando en la política española". O en palabras de Patxi López: "Porque había que ver la cara que tenía Alberto".

Y también circula por redes sociales a modo de meme. Lo han usado en publicaciones varios ministros y miembros del PSOE como Óscar López, que ha comparado también las imágenes de Casado y Feijóo.

Sin olvidarnos de otros políticos, como Gabriel Rufián, que no han dejado escapar la oportunidad. Quien iba a decirle a Feijóo que apenas dos palabras traerían de vuelta fantasmas de un pasado reciente en el PP. El que terminó con la caída de su líder en aquel momento, Pablo Casado.