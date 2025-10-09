La respuesta de Juanma Moreno sobre los tres años de denuncias por los cribados: "Problemas aislados hay todos los años"

A las puertas del Parlamento de Andalucía, Andrea Ropero consigue hablar con dos de los tres consejeros de Sanidad que ha tenido el Gobierno de Juanma Moreno y con el propio presidente andaluz sobre los cribados del cáncer de mama.

Andrea Ropero ha estado en Sevilla para tomar la temperatura a la indignación de miles de mujeres que se han manifestado contra el Gobierno de Juanma Moreno por los errores en los cribados del cáncer de mama.

La reportera de El Intermedio ha tenido la oportunidad de preguntar por este caso a dos de los tres consejeros de Sanidad que formaron parte del Gobierno andaluz desde 2021, cuando empezaron las denuncias sobre los cribados.

Catalina García defiende que durante su etapa como consejera de Sanidad las únicas quejas que llegaban eran sobre "un retraso en las revisiones postratamiento y se actuó en ello". Antonio Sanz, por su parte, prefería remitirse a las explicaciones de Moreno Bonilla, sin hacer más declaraciones.

Andrea tenía la oportunidad de preguntar al propio presidente de la Junta de Andalucía por estos tres años en los que ya se venía denunciando el mal funcionamiento de los cribados, mientras él defiende que tuvo conocimiento de ello por primera vez la semana pasada.

Moreno se reafirma en que supo que había un "problema amplio" la semana pasada y asegura que "problemas aislados hay todos los años" y que "todavía estamos pagando facturas del pasado" de indemnizaciones a mujeres que han tenido un cáncer y no han sido diagnosticadas.

Ante esta situación, explica que "se van a hacer cambios en la organización" y que aquellas personas que han fallado "serán removidas de sus responsabilidades".

