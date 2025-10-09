Koldo García y su mujer tardaron varios días en entregar los "folios" que les pedía Ábalos "en su despacho"

¿Qué han dicho? En sus mensajes, el exasesor del exministro pidió a su mujer que necesitaba "folios para el jefe en su despacho" y que fuese "ahora". Ella dijo que no podía: "¿El lunes puede ser? ¿O el domingo?"

Una conversación de WhatsApp entre Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y su esposa ha salido a la luz, revelando un intercambio sobre la entrega de "folios para el jefe". La conversación se centra en la urgencia de Koldo por obtener los folios, mientras su esposa no puede atender su petición de inmediato. En otro momento, ella menciona haber dejado dinero en un bar, describiendo a la camarera como "rara". La Guardia Civil interpreta estos mensajes como un posible lenguaje en clave relacionado con dinero, usando términos como "chistorras". Koldo defiende que se refería a embutidos. El juez Leopoldo Puente ha solicitado a Koldo que aclare este lenguaje en su próxima declaración.

A la luz una nueva conversación entre Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y su mujer. Es una charla a través de WhatsApp, en la que el miembro del equipo del exministro de Transportes mantiene un diálogo con su esposa en el que, en un momento dado, le pide "folios para el jefe".

Es a tenor de una conversación sobre un billete de tren cuando, de repente, Koldo pide ayuda a su mujer sobre esta materia. "Necesito folios para el jefe en su despacho", expresa el exasesor de Ábalos. Su mujer, en ese momento, no parece estar a disposición.

"Vale. ¿El lunes puede ser? ¿O el domingo?", preguntó ella en un texto enviado el viernes 18 de enero de 2019. Koldo, no obstante, insiste: "Mejor hoy. Ahora".

Algo que su mujer no iba a poder hacer, y así se lo comunicó a Koldo: "Cariño, ahora yo no puedo hacer lo de los folios".

Tras una respuesta con un "jijiji" de Koldo, su mujer le confirma que va "a dejar el dinero" y le pregunta que "dónde es". "Entregado, mi vida. Voy para casa", prosigue ella, para terminar diciendo al exasesor de Ábalos que ya había llegado.

"Marina ha sido super simpática. Me ha pedido que dejara el dinero en la barra del bar en vez de dárselo a la mano. Es una tía rara", ha concluido la mujer de Koldo.

Las "chistorras" de Koldo

Estos mensajes que salen a la luz están dejando, la Guardia Civil habla de un mensaje en clave que el propio Koldo y su entorno usaban para hablar de dinero con términos como "chistorras", "soles" o "lechugas", para referirse, presuntamente, a billetes de diferentes importes.

Según la UCO, esto supondría "un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo".

En ese sentido, Koldo García ha expresado ante Susana Grisso que las "chistorras" a las que hace referencia son "embutidos" y no billetes. "Embutidos" que pedía a su mujer repartir en "maleta, bolso, abrigo y cartera".

Leopoldo Puente, juez del Tribunal Supremo, ha pedido a Koldo dar las explicaciones que considere oportunas en su próxima declaración, prevista para el 16 de octubre, sobre su lenguaje en clave que aparece en los informes de la UCO. Además, también ha rechazado la petición de Koldo García para que le entregaran los dispositivos intervenidos en el registro de su casa en febrero del año pasado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.