La reacción de Ferreras al 'váyanse a otro lado a abortar' de Ayuso: "Suena un poco fuerte, sobre todo cuando en España es un debate superado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no va a cumplir la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública. En el vídeo podemos ver la valoración de Antonio García Ferreras sobre la "polémica del día".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado en la Asamblea de Madrid que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública.

Asegura que no hará "una lista negra" de médicos que no quieran practicar abortos: "Ustedes vienen de los etarras y las narcodictaduras", ha criticado la presidenta mezclando todos estos asuntos. "¿Qué les sucede, señores de la izquierda, que tanto les molesta el ser humano?", ha criticado. Además, y en su intervención ha resonado con fuerza esta frase: "Váyanse a otro lado a abortar".

"Váyanse a otro lado a abortar suena un poco fuerte, sobre todo cuando en España son debates superados, yo creía que lo del aborto estaba ya superado", afirma Antonio García Ferreras. "Es un retroceso... Yo he escuchado en otras ocasiones a Ayuso defender el aborto sin ningún tipo de problema", se sorprende el director y conductor de Al Rojo Vivo.

Es más, según datos aportados por el politólogo Pablo Simón confirman, precisamente, que el aborto ya no es un tema de debate: "El último dato que tenemos de Ipsos, de hace unos dos años, indica un apoyo al aborto como derecho en España del 82%. No es un tema divisible", refrenda Simón. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

