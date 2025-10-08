Feijóo anuncia a Sánchez que le llamará a la comisión del 'caso Koldo' y el presidente le reta: "Ánimo, Alberto"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sendas imágenes de la sesión de control en el Congreso

En el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado un nuevo enfrentamiento. Feijóo anunció que el Senado citaría a Sánchez en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', subrayando que "se acabó la huida". Sánchez, con ironía, respondió: "Ánimo, Alberto". Feijóo mencionó el informe de la UCO sobre José Luis Ábalos y cuestionó la integridad del presidente, quien negó las acusaciones y defendió la gestión de su gobierno. Sánchez criticó al PP por diversos temas, entre ellos el escándalo del cribado de cáncer de mama en la sanidad en Andalucía. Feijóo acusó a Sánchez de corrupción y prometió citarld en el Senado, aunque el presidente se mostró indiferente.

Choque, una vez más, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Allí, el líder de la oposición ha advertido al presidente del Gobierno de que el Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta, le citará este mismo miércoles en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. "Se acabó la huida", le ha espetado, ante lo que el líder socialista, a su vez, le ha desafiado -no sin sorna- con solo dos palabras: "Ánimo, Alberto".

Un intercambio sobre el que sobrevolaba el informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, que Feijóo ha traído a colación en su primera intervención, en la que ha aludido a las "chistorras", una de las palabras clave que Koldo García, según la investigación, usaba para hablar de dinero.

"Un presidente limpio y decente", ha recriminado el líder del PP a Sánchez, habría ido a Ferraz a "preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros" y habría preguntado al ministro Ángel Víctor Torres "si todo lo que se está publicando sobre él es cierto". "¿Lo ha hecho o a qué intereses responde su Gobierno?", ha cuestionado.

"Que la realidad no le estropee un buen titular", le ha replicado por su parte el jefe del Ejecutivo, que ha asegurado que "sus acusaciones son absolutamente falsas". Lo ha hecho aludiendo a la página 28 del CITADO informe de la UCO, una página que habla de los pagos de liquidaciones del PSOE que cuadran, si bien es cierto que más adelante en el mismo informe se abordan los descuadres en las liquidaciones de gastos.

"Elija bien sus batallas, porque para sobrecogedor, el PP", ha continuado Sánchez, que ha reprochado a Feijóo varios asuntos, empezando por los errores en los cribados de cáncer de mama en Andalucía -"ustedes defienden los intereses de la sanidad privada", le ha acusado-, así como su rechazo al embargo de armas a Israel que la Cámara Baja votará este miércoles y a la reforma para blindar el aborto en la Constitución. "Este Gobierno defiende a la gente de a pie y ustedes, a la élite de siempre", ha sentenciado.

"Patético". Es la respuesta que le ha dado, acto seguido, el dirigente 'popular', que ha aludido a los casos judiciales de su mujer y su hermanoy a la implicación de Ábalos y de Santos Cerdán en el 'caso Koldo'. Además, ha sacado la artillería pesada, acusando de nuevo a Sánchez de decir que quiere abolir la prostitucióncuando "ha vivido de ella".

"El informe de la UCO acredita su jerga: 'soles', 'lechugas', 'folios', 'chistorras'...", ha reiterado Feijóo, que ha aseverado: "Su problema no es que esté rodeado de corrupción, el problema es que es imposible haber delinquido sin usted". "Hasta aquí ha llegado", ha agregado el líder del PP, antes de avanzar que se le citaría en la comisión de investigación del Senado. "Estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado", ha añadido.

"Le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad", le ha avisado Feijóo, que ha concluido con una última advertencia: "Es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos". Unas palabras ante las que la bancada 'popular' se ha puesto en pie, pero que, aparentemente, no han afectado demasiado al presidente del Gobierno, que respondía con un simple "animo, Alberto", que ha levantado carcajadas entre los diputados socialistas.

