El Congreso tumba la iniciativa que pretendía que los toros dejasen de ser patrimonio cultural

El Congreso ha rechazado tramitar una iniciativa legislativa popular que buscaba retirar a la tauromaquia de la categoría de patrimonio cultural, permitiendo a cada comunidad autónoma decidir sobre su prohibición. La propuesta, denominada 'No es mi cultura', fue respaldada por más de 600.000 firmas. En el Pleno, 169 votos en contra, 118 abstenciones y 57 a favor determinaron su rechazo. El PP, Vox y UPN votaron en contra, mientras el PSOE se abstuvo, argumentando la necesidad de un debate sereno. Sumar criticó al PSOE por no escuchar a la mayoría social que rechaza el maltrato animal. Podemos y Bildu apoyaron la iniciativa, mientras Vox defendió la tauromaquia como parte de la cultura popular.

El Congreso ha rechazado este martes tramitar una proposición de ley de iniciativa legislativa popular (ILP) que pretendía retirar a la tauromaquia de la categoría de patrimonio cultural y que cada comunidad autónoma pudiera decidir si la prohíbe o apoya. Se trata de una iniciativa denominada 'No es mi cultura', cuyo objetivo era derogar la Ley 18/2013 para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural y que fue avalada con más de 600.000 firmas certificadas, que se presentaron en el Congreso el pasado mes de febrero, tras una campaña que comenzó justo un año antes.

Finalmente, la toma en consideración ha sido rechazada en el Pleno por 169 votos en contra, 118 abstenciones y 57 votos a favor. En contra han votado el Partido Popular (PP), Vox y UPN, por considerar que se trata de "censurar y prohibir la cultura popular", ha asegurado la diputada 'popular' Soledad Cruz-Guzmán, para quien este debate sobre los toros no es más que "una nueva cortina de humo" del Gobierno que se "doblega continuamente a las exigencias de sus socios".

El PSOE por su parte se ha abstenido y ha argumentado que el apoyo ciudadanos a la iniciativa obliga a "gestionar con serenidad hasta qué punto nuestra sociedad es plural", por lo que ha pedido mantener este debate entre quienes quieren prohibir los toros y quienes los defienden "con más cabeza fría que ruido" y con "respeto y diálogo".

Sumar carga contra el PSOE

Un posicionamiento que han lamentado en Sumar, con quien comparte gobierno de coalición. En declaraciones a los medios de comunicación, entre ellos laSexta, han criticado que los socialistas "no han escuchado a las más de 660.000 personas que han apoyado una ILP que defiende que la tauromaquia no es cultura". En este sentido, han subrayado que "en España hay una mayoría social que rechaza el maltrato animal y hoy el PSOE se ha situado en contra de esa mayoría", además de que "se han unido al PP y Vox".

De hecho, su diputado Nauel González, que ha defendido la iniciativa, ha subrayado la necesidad de respetar la decisión ciudadana y ha argumentado que la "tortura no puede ser nuestra cultura". Se trata, ha dicho, de dirimir "si seguimos protegiendo la tortura como patrimonio o si nos ponemos del lado de la empatía con los animales" y con las miles de firmas de "gente normal" que pide "no matar animales por diversión": "Quitarle el blindaje cultural no es prohibir, es dar libertad", ha dicho, según ha recogido EFE.

Vox, ante el sí de Bildu

Por su parte, para el BNG la iniciativa es un "paso positivo para acabar con esta tortura símbolo de la españolidad", mientras que para Podemos es apoyar "la cultura basada en la vida y no en la muerte y la crueldad". Bildu también ha apoyado la iniciativa "por respeto a los animales y también a la iniciativa ciudadana".

Un argumento que ha sorprendido a la diputada de Vox María José Rodríguez Millán, quien ha cuestionado que Bildu pida respeto por la vida de los animales y no lo haga por los asesinados por ETA. Rodríguez Millán ha hecho una defensa de la tauromaquia y su relevancia como cultura popular a lo largo de los siglos, "eje vertebral de la sociedad española del siglo XX" y que "ni reyes ni papas ni gobiernos de cualquier tipo pueden acabar con ella".