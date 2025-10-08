Última hora política, en directo | Feijóo avisa a Sánchez que será convocado a la comisión del 'caso Koldo' en el Senado y éste le reta: "Ánimo, Alberto"

El PP acota las fechas de su agenda contra el Gobierno Según ha podido saber laSexta, el PP acota las fechas en su agenda contra el Gobierno. Sánchez comparecerá en la comisión de investigación del Senado en octubre. Lo hará después de que declaren en el Supremo Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, y antes de que sea juzgado en noviembre el Fiscal General del Estado. Ángela Vera Compartir en X

Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del caso Koldo en el Senado Más allá del cara a cara. La intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado un anuncio. El PP citará este mes de octubre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. "Y le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control. En su réplica, y después de que el presidente del PP haya apuntado a una presunta financiación ilegal del PSOE tras el informe de la Guardia Civil, Sánchez le ha recomendado leer "la página 28" del citado informe para ver que "sus acusaciones son absolutamente falsas". "Elija bien sus batallas", ha dicho Feijóo. Compartir en X

Comienza el cara a cara de Sánchez y Feijóo Comienza la sesión de control con la pregunta del líder del PP al presidente del Gobierno. Pregunta Feijóo a Sánchez a qué intereses obedece su gobierno. "Ustedes defienden los intereses de la sanidad privada", le recuerda Sánchez tras el escándalo de los errores en el cribado del cáncer de mama. En su réplica Feijóo critica los procesos judiciales abiertos contra el entorno del presidente del Gobierno. "Soles, txistorras, folios (...). Es imposible haber delinquido sin usted", le espeta Feijóo. "Usted está tan pringado como ellos", añade Feijóo anunciando que Sánchez será citado en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Sánchez se limita a responder con un irónico "Ánimo Alberto" en referencia al famoso mensaje de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas. Compartir en X

Carlos Cuerpo pide "prudencia" En los pasillos del Congreso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recalcado que están ante "una oportunidad que no se debe dejar pasar" y pide "prudencia" de cara a unas votaciones que se darán a partir de las 18:00 horas. Antes, en la Cámara Baja, se celebrará la sesión de control que dejará un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Compartir en X

Críticas de Ione Belarra al PSOE Ione Belarra, que en las últimas horas ha criticado la decisión del PSOE de tumbar la iniciativa ciudadana para derogar la protección a la tauromaquia con su abstención en el Congreso, ha defendido la posición de los cuatro diputados de Podemos en las últimas horas, calificando de "fake" y "coladero" el embargo de armas. Compartir en X

