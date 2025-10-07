Ahora

Genocidio en Israel

La aprobación del embargo de armas a Israel sigue en el aire a la espera de conocer el voto de Podemos

Los detalles PNV, EH Bildu, las diputadas de Coalición Canaria y de Compromís, Junts, ERC y Sumar votarán a favor del real decreto. La convalidación del real decreto peligra por los cuatro votos de Podemos, aunque aún falta por saber la intención de voto del BNG.

La aprobación del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel aún está en el aire a la espera de conocer el sentido del voto de Podemos. Los votos de los cuatro diputados de Podemos son claves para que esta iniciativa salga adelante y siguen siendo una incógnita a unas horas de la votación.

La convalidación del real decreto peligra por Podemos, aunque aún falta por saber la intención de voto de otro socio de investidura de Pedro Sánchez como BNG, quien insiste en que lo considera insuficiente y no ha revelado aún el sentido de su voto.

La líder de Podemos, Ione Belarra, insiste en que el decreto tal y como está escrito "no va a servir para nada" porque "no aborda elementos centrales" del problema palestino. "El Gobierno tiene que rectificar y traer a este Congreso un embargo integral de armas", dijo el miércoles en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

En cambio, fuentes de Junts informaron el pasado jueves que este martes los siete diputados de la formación independentista votarán a favor de la convalidación del real decreto ley y a favor de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios, al igual que ha solicitado Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

En concreto, Sumar quiere suprimir las excepciones al embargo incluidas en el texto y ampliar el ámbito de aplicación del real decreto ley para incluir en un futuro a más países.

También han ratificado su voto a favor el PNV, Bildu, la diputada de Compromís Àgueda Micó y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, ambas integradas en el Grupo Mixto. Por otro lado, todo apunta a que PP y Vox se opondrán al decreto que se votará este martes sobre las 20:30 horas.

