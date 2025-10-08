Qué se sabe del ataque a Iris Stalzer, alcaldesa de Herdecke (Alemania): sus dos hijos están detenidos

El contexto Las autoridades se decantan por descartar una motivación política como detonante de este ataque, apuntando a "un trasfondo familiar". En estos momentos se están estudiando "exhaustivamente" las pruebas.

El ataque a Iris Stalzer, alcaldesa socialdemócrata de Herdecke, Alemania, ha dejado muchas incógnitas. La Policía descarta una motivación política, sugiriendo un "trasfondo familiar". Sus hijos adoptivos, de 15 y 17 años, están detenidos mientras se investigan los hechos. Stalzer, en estado crítico tras recibir "al menos diez puñaladas", ya había sido atacada por su hija en verano. 'Bild' informa que fue la hija quien llamó a emergencias, encontrando a su madre herida. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el incidente como un "crimen atroz". Stalzer había ganado recientemente las elecciones locales.

El ataque contra Iris Stalzer, política socialdemócrata elegida alcaldesa de la ciudad de Herdecke, en el oeste de Alemania, mantiene muchas incógnitas abiertas. La Policía alemana informó este martes que no había indicios que hiciesen pensar que estamos ante un ataque con motivación política, sino más bien con un "trasfondo familiar".

Los hijos adoptivos de Stalzer, de 15 y 17 años, se encuentran detenidos a la espera de que se esclarezcan los hechos. La política se encuentra en estado crítico después de ser atacada con un arma blanca, un ataque del que los medios de comunicación aportan detalles a cuentagotas.

Según cuenta 'Der Spiegel', este ataque sería el segundo contra la política del SPD alemán, que habría recibido "al menos diez puñaladas" en el pecho. En verano, la hija de 17 años habría atacado a Stalzer con un cuchillo.

Fue la hija quien llamó a las autoridades

Según 'Bild', fue la hija adoptiva quien llamó a los servicios de emergencia asegurando que su madre había sido atacada. Cuando llegó la Policía, les dijo a los agentes que había abierto la puerta de la casa y se había encontrado a su madre gravemente herida. Mientras tanto, su hermano estaría dormido. Los servicios de emergencia encontraron a la mujer sangrando abundantemente en un sillón, siendo trasladada en helicóptero a un hospital.

El canciller alemán, Friedrich Merz, habló en su cuenta de X de un "crimen atroz", mostrando su confianza en que Stalzer se "recupere por completo". En los últimos años, se han dado varios ataques contra mujeres políticas, como el ataque mortal contra la presidenta del distrito de Kassel, Walter Lübcke, en 2019.

Stalzer acababa de ganar la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 de septiembre al imponerse con el 52,8% de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

