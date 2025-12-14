Espantada en el Senado: Pedro Sánchez y 13 ministros se esconden en plena catarsis del Gobierno

Los detalles A la sesión de control no acuden ni el presidente ni las tres vicepresidentas del Ejecutivo. Siete ministros, en la reunión del Patronato de la Fundación Carolina.

Martes. Día 16 de diciembre. Cuatro de la tarde. Fecha y hora de la próxima sesión de control del Senado. De la Cámara Alta. De un lugar que va a registrar un número de ausencias récord del Gobierno. Y es que tanto Pedro Sánchez como 13 ministros han confirmado su ausencia en plena crisis del Ejecutivo.

Así lo han confirmado desde el Gobierno, que han comunicado que de la sesión se van a ausentar tanto el presidente como María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, sus tres vicepresidentas, y ministros como Óscar Puente, Margarita Robles, Carlos Cuerpo, José Manuel Albares, Ángel Víctor Torres, Ernest Urtasun, Diana Morant, Ana Redondo y Félix Bolaños. Este último se ausentará durante el turno de las interpelaciones para reunirse con la fiscal general del Estado.

Han detallado los motivos del resto de ausencias. Montero, por su parte, no acude al Senado por asistir a la reunión del Patronato de la Fundación Carolina. Díaz tiene un viaje oficial a Rota para reunirse con el Comité de Empresa de la Base Naval. Aagesen, viaje oficial a Bruselas.

En cuanto al resto de ministros, Óscar Puente tiene un viaje oficial a Italia, mientras que otros como José Manuel Albares, Carlos Cuerpo, Pilar Alegría, Diana Morant y Ernest Urtasun estarán junto a María Jesús Montero en la Fundación Carolina. Margarita Robles visita Líbano en viaje oficial, mientras que Ángel Víctor Torres tiene una reunión en la Comisión Mixta de Transferencias entre el Gobierno de España y el Gobierno Foral de Navarra. Ana Redondo, ministra de Igualdad, asiste al Consejo de Participación de las Mujeres.

Sí estarán en la sesión en el Senado los ministros Fernando Grande-Marlaska, Jordi Hereu, Luis Planas, Isabel Rodríguez, Pablo Bustinduy, Mónica García, Elma Saiz, Óscar López y Sira Rego.

El PSOE, acorralado

La espantada llega con el PSOE contra las cuerdas. Ya sea por la trama mascarillas, la de los hidrocarburos o por la detención y puesta en libertad de Leire Díez. Ya sea por todo eso o por la cascada de denuncias por acoso sexual contra miembros del partido.

En una organización en la que la brecha es cada vez mayor. En la que cada vez son más las voces críticas. En el que líderes como Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, ha sido claro: "No estoy dispuesto a que unos babosos, a que unos puteros o a que unos corruptos sean los que marquen la posición de lo que tiene que ser la defensa de los derechos de las mujeres".

Y no es el único. No lo es porque cada vez hay más. Cada vez son más los que, como Barbón, alzan la voz. Los que ponen el foco en "los salazares". Los que, como Álvaro Sánchez Cortina, secretario general del PSOE en Cáceres, dicen estar "hasta los huevos" de lo que está pasando.

"Cuando se hacen las cosas bien se dice. Y cuando se hacen mal se dice. Y aquí lo digo, estamos hasta los huevos de los salazares", ha expuesto Sánchez Cortina.

Porque los casos se están acumulando en el seno socialista. Así es desde la denuncia contra Paco Salazar. Desde la denuncia contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos. Desde los casos de Javier Izquierdo y Toni González. Desde que José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSOE en Galicia, reconociera que en octubre ya conocía el supuesto caso de acoso sexual del que se acusa a José Tomé.

Los socios de Gobierno, ante todo esto, han endurecido su discurso. "Es insoportable la corrupción. Son insoportables los puteros. Este Gobierno tiene que ser reformulado de manera radical. Este cambio tiene que darse", ha expresado Yolanda Díaz, líder de Sumar.

Líder del partido que gobierna junto al PSOE. Partido al que se han unido otros como el PNV, a través de Aitor Esteban, su presidente: "Es una situación que no puede prolongarse en el tiempo, año y medio, hasta el final de la legislatura; La situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento".

Los nacionalistas vascos denuncian un "goteo de escándalos" que avisan de que podría desembocar en unas elecciones: "O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios".

Y en Esquerra, lo mismo. "Se necesitan hechos y compromisos firmes para acabar con cualquier forma de acoso sexual y de corrupción", ha apuntado su líder, Oriol Junqueras.