La borrasca Emilia azota la zona del Mediterráneo: se espera la peor parte en las próximas horas

La alerta roja por riesgo de inundaciones en Valencia ha activado a las autoridades, que piden precaución ante la llegada de la borrasca Emilia. En Torrent, Protección Civil ha advertido a los vecinos sobre el fenómeno meteorológico que afecta al Mediterráneo. Aunque no se han registrado incidencias, el Conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, recomienda evitar desplazamientos innecesarios y contactar al 112 en caso de emergencia. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, insta a los ciudadanos a regresar a sus hogares pronto. Las provincias de Albacete, Almería, Murcia y Valencia están en aviso por lluvias, con especial preocupación en el norte de Almería y el litoral valenciano. La borrasca ya ha causado más de 1000 incidencias en Canarias, y se espera que empeore en las próximas horas.

Los móviles de Valencia sonaban con fuerza en la noche de este sábado tras recibir un aviso de protección civil, la ES-Alert. Una alerta roja por riesgo de inundaciones volvía a poner territorio valenciano en riesgo extremo, motivo por el que las autoridades han pedido precaución.

Así, en Torrent, Protección Civil ha salido a las calles a avisar a los vecinos de la llegada de la borrasca Emilia que afecta este domingo sobre todo a la zona del Mediterráneo.

Hasta el momento no se ha producido ninguna incidencia, pero las autoridades han resaltado la importancia de prevenir ante posibles crecidas y precipitaciones intensas. Por su parte, Juan Carlos Valderrama, Conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, ha advertido que "hay que evitar los desplazamientos si no son estrictamente necesarios".

"Ante cualquier emergencia que se pongan rápidamente en contacto con el 112", ha añadido, ya que a partir del medio día la situación iba a comenzar a complicarse.

A su vez, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha explicado que si los ciudadanos "tienen que volver a sus domicilios, que lo hagan lo antes posible, en los próximos momentos".

Las provincias de Albacete, Almería, Murcia y Valencia están en aviso por lluvias pero lo que más preocupa es el aviso rojo en el norte de Almería y en el litoral de la provincia valenciana. Precisamente allí, en zonas como en la Safor, ya se han superado los 100 litros por metro cuadrado.

Una borrasca que ha dejado más de 1000 incidencias en 24 horas tras su paso por las Islas Canarias, donde los árboles cedían ante viento y la lluvia caía con gran fuerza. Todas las islas han estado en aviso naranja y en Tenerife las rachas de viento han superado los 150km/h. Pese a ser números sorprendentes, la peor parte de Emilia se espera en las próximas horas.

