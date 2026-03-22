Entra en vigor el decreto anticrisis del Gobierno: los combustibles, entre 20 y 30 céntimos más baratos

Los detalles Las gasolineras han empezado a aplicar las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Muchos conductores se han acercado a repostar, formando grandes colas en muchas estaciones de servicio.

Ha llegado el día. El día de la bajada del precio de la gasolina. El día en que ha entrado en vigor el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno y que busca paliar en la medida de lo posible los efectos de la guerra en Oriente Medio. Los efectos de las bombas entre EEUU, Israel e Irán. Que busca que se note lo menos posible la subida del petróleo en España.

Porque más de dos euros se ha llegado a pagar por un litro de combustible. Porque, después de la reducción del IVA, la cosa se ha moderado con bajadas que van desde los 20 a los 30 céntimos. Con descensos en los precios que se notan más o se notan menos dependiendo de la gasolinera o de la estación de servicio en cuestión.

Pero sí, han bajado. Y no, no es un espejismo. Es de verdad. Es lo que ha sucedido y está sucediendo a la hora de repostar el vehículo. Es lo que ha hecho que muchos se acerquen para llenar los respectivos depósitos con combustible... formando grandes colas en muchas gasolineras del país.

Es lo que tiene. Y es que se ha dejado de repostar oro para, 'simplemente', echar al vehículo gasolina cara. Sí, los precios han bajado... pero echar gasolina sigue siendo un buen lujo.

Los precios, por encima de como estaban antes del comienzo de la guerra a pesar de haber bajado tanto el diésel como la gasolina. Las diferencias entre gasolineras, presentes. El litro, todavía a 1,8.

Porque el problema de fondo sigue presente. Porque la guerra en Oriente Medio continúa un día más y la vida sigue igual en el estrecho de Ormuz. La paz, la tan deseada paz, aún lejos.

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