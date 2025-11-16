División sobre la sentencia al fiscal general: el juez Castro ve la absolución y el PP habla de "connivencia con el Gobierno"

¿Qué han dicho? "Yo no sé hasta qué punto existe esa organización para la filtración, que eso lo tendrá que determinar el Tribunal Supremo, pero creo que es evidente que hay una connivencia entre Álvaro García Ortiz y el Gobierno", ha expresado Ester Muñoz.

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado opiniones divididas. Mientras el juez Castro en laSexta Xplica confía en su absolución, la portavoz del PP, Ester Muñoz, sugiere una connivencia entre el fiscal y el Gobierno. Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, critica la desconfianza en el sistema judicial español, mientras que Aitor Esteban del PNV señala el error de judicializar la política. Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de perseguir a quienes investigan su corrupción. A pesar de los escándalos, Junqueras y el PNV garantizan su apoyo al Gobierno de Sánchez, aunque con condiciones.

El juicio al fiscal general del Estado ya está visto para sentencia, pero todo el mundo sigue hablando de Álvaro García Ortiz. Para unos, su inocencia es evidente. "Yo apostaría porque el fiscal general del Estado será absuelto, porque desde el punto de vista jurídico no cabe otro pronunciamiento que uno absolutorio", expresó el juez Castro en laSexta Xplica.

Sin embargo, para otros no lo es tanto. "Yo no sé hasta qué punto existe esa organización para la filtración. Eso lo tendrá que determinar el Tribunal Supremo, pero hay una connivencia entre el fiscal general del Estado y el Gobierno que es evidente", ha declarado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista en 'El Español'.

Por su parte, los de Esquerra Republicana ven el problema en la poca confianza en el sistema judicial español. Oriol Junqueras ha manifestado al respecto en Salvados que "una de las grandes tragedias del Estado español es que casi nadie confía mucho en su sistema judicial, y especialmente en la cúpula de su sistema judicial".

Judicialización y persecución

Mientras, el PNV lo ve en la judicialización de la política: "Judicializar la política fue un absoluto error en el caso del 'procés' catalán, un absoluto error por parte de Rajoy, pero lo sigue siendo, en mi opinión, hacerlo ahora también por parte de Feijóo con respecto al PSOE", ha defendido Aitor Esteban.

La posición de Isabel Díaz Ayuso es ya tradicional: acusar al Gobierno de intentar "perseguir" a quien hace su trabajo. "A perseguir desde dentro a los jueces, fiscales y a todo aquel que se le ocurra hacer su trabajo y juzgar todos los casos de corrupción del Gobierno", ha declarado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A pesar de los escándalos que han sacudido al Gobierno en los últimos meses, Junqueras garantiza el apoyo a Sánchez. "Si depende de nosotros, ayudaremos a que haya mayorías y ayudaremos a que se gobierne bien", ha asegurado, algo en lo que coincide el líder del PNV, aunque advierten de que no apoyarán a cualquier precio.

