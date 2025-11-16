Investigan como un caso de violencia machista el hallazgo de los cuerpos de un matrimonio en Alpedrete

El Summa 112 en Alpedrete, donde se encontró a un matrimonio muerto este sábado.

El contexto La Delegación de Gobierno para la violencia de género se encuentra recabando datos sobre el suceso, que se produjo este sábado por la tarde en la localidad madrileña.

La Delegación de Gobierno contra la violencia de género investiga el hallazgo de un matrimonio muerto en Alpedrete (Madrid) como posible caso de violencia machista. Los cuerpos fueron descubiertos por el hijo de la pareja, quien alertó a los vecinos con gritos desgarradores. La Guardia Civil, a cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis, aunque no existen denuncias previas ni la mujer estaba en el sistema Viogén. El marido tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión. El '016' es el teléfono de atención a víctimas de violencia machista, disponible las 24 horas del día.

La Delegación de Gobierno contra la violencia de género ya se encuentra investigando el hallazgo de los cuerpos de un matrimonio de 60 años este sábado en Alpedrete (Madrid) como un caso de violencia machista. Así lo han confirmado este domingo a través de sus redes sociales, donde han asegurado estar recabando datos. Al parecer, podría ser que el hombre hubiera acabado con la vida de la mujer para luego suicidarse.

El suceso se produjo a las 12.00 horas de este sábado, cuando el hijo del matrimonio se encontró los cuerpos en la vivienda familiar. Ambos estaban en habitaciones separadas. "Hemos empezado a oír unos gritos desgarradores en la casa de al lado y hemos preguntado si pasaba algo, si podíamos ayudarle y era el hijo de ellos, diciendo: 'Me quiero morir, papá, mamá, por dios no me hagáis esto, me quiero morir", contaba una vecina a laSexta. Tras el hallazgo, el joven ha quedado en estado de shock.

Hasta el momento, la Guardia Civil, que se había hecho cargo de la investigación, no descartaba ninguna hipótesis. Además, no hay constancia de ninguna denuncia por violencia machista ni la mujer se encontraba en el sistema Viogén.

Según fuentes próximas a la investigación, el marido tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión.

De confirmarse la muerte de esta mujer como crimen machista, sería la número 37 en lo que va de 2025, la 1.332 desde 2003, año desde el que hay registros.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

