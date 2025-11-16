Zaida Cantera, a Ayuso tras sus declaraciones sobre los migrantes: "No están aquí para servirnos"

Zaida Cantero reflexiona en laSexta Xplica sobre los discursos que señalan a los inmigrantes y critica las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. La exdiputada pide recordar la historia migratoria de muchos españoles y rechaza la visión que reduce a los migrantes a trabajos básicos.

En este vídeo de laSexta Xplica, Zaida Cantera invita a los espectadores a reflexionar sobre la visión que algunos sectores de la sociedad tienen sobre la inmigración. Una reflexión que surge a raíz de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refiriese a la población migrante como: "Alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos en nuestras cosas".

"Nos encontramos a Vox que nos intenta meter con calzador el que odiemos a los inmigrantes y yo recuerdo en mis pequeños pasos que daba por este país escuchar a muchos españoles que volvían de Alemania, Argentina... que no les había quedado otro remedio que salir como inmigrantes para ganarse la vida allí y enviaban dinero para que sus familias pudieran salir adelante", comienza diciendo la exdiputada del PSOE.

Asimismo, invita a todos los de Vox que "han vivido de esas remesas de dinero, de esos padres que han salido fuera, que les miren a la cara y les digan que eran inmigrantes ilegales y unos delincuentes".

Según señala Zaida, hay que tener claro que los inmigrantes "no están aquí para limpiar nuestras casas" ni "para recoger a nuestros hijos del colegio". "Hay inmigrantes que trabajan en ministerios y en puestos de alta cualificación", recuerda la colaboradora de Xplica.

Cantera señala que toda esta visión que tiene la gente se debe "al discurso de la libertad de expresión, que lo único que emana es odio y trata de identificar al inmigrante como alguien violento en lugar de mirar quiénes son los que ejercen la violencia".

