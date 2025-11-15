El juez Castro: "Creo que el fiscal general será absuelto porque no cabe otro pronunciamiento desde el punto de vista jurídico

El magistrado ha defendido que "los indicios solo valen para la fase de instrucción, pero en la fase plenaria del juicio oral han de ser desterrados y sustituidos por pruebas contundentes", algo que, considera, no existe en este caso.

El juez José Castro ha expresado en laSexta Xplica que "apostaría porque el fiscal general del Estado será absuelto, y no por una cuestión visceral ni porque sienta simpatía hacia esta institución ni hacia la persona del fiscal general del estado, sino simplemente porque desde el punto de vista técnico jurídico no cabe otro pronunciamiento que un pronunciamiento absolutorio", a lo que ha apostillado que habla "desde el punto de vista exclusivamente técnico jurídico, no de las preferencias personales que cada uno pueda tener".

En este sentido, el magistrado ha señalado que "los indicios están muy bien en la fase de instrucción y son el vehículo que pueden llevar a un juez de instrucción a dictar un auto de procesamiento y abrir un juicio oral contra alguien, pero en la fase plenaria del juicio oral los indicios han de ser desterrados y sustituidos por pruebas contundentes".

"El ciudadano ejemplar González Amador está jugando ahora el último trámite de su derecho a la tutela judicial efectiva que solicitó hace tiempo del Tribunal Supremo. Él tiene derecho a que se dicte una sentencia, pero no a cualquier sentencia, no a la sentencia que a él le gustaría o le convendría a sus intereses, sino que tiene derecho a que se dicte una sentencia fundada en derecho", ha manifestado, tras lo que ha defendido que "para condenar al fiscal se debe demostrar que filtró al correo" y ha asegurado que "los candidatos a filtrar el correo son muchos y diversos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.