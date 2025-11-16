Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona por una neumonía a las puertas de su juicio

Los detalles El proceso contra él comenzará el 24 de noviembre. La Audiencia Nacional debe valorar su estado después de que un médico forense le examinara para decidir si puede acudir.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una infección pulmonar con neumonía, según ha avanzado 'El suplement' de Catalunya Ràdio.

Pujol, de 95 años, está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre, y justamente esta semana un médico examinó al expresidente para enviar un informe a la Audiencia Nacional, que deberá valorar su estado de salud para decidir si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio.

La familia ha pedido que el expresidente declare a distancia tras presentar varios informes médicos que demuestran que el exlíder catalán tiene marcadores de Alzheimer en la sangre y una severa alteración de la memoria verbal.

Según ha podido saber laSexta por fuentes de la familia, Pujol recibirá antibiótico y estará hospitalizado cuatro o cinco días: "Es lo típico de la gente mayor. Saldrá seguro".

