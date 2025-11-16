El fiscal Stampa niega haber excluido de la grabación del caso Leire Díez una parte en la que hablaría de García Ortiz

¿Qué ha dicho? El fiscal anticorrupción ha afirmado que la grabación está "íntegra" y que no se han "cortado fragmentos".

Ignacio Stampa, fiscal anticorrupción, ha negado haber manipulado una grabación relacionada con el caso Leire Díez, en la que supuestamente se omitía una parte sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, Stampa asegura que la grabación es íntegra y no ha sido editada. Aclara que la conversación fue grabada con su móvil y no con una grabadora, y que las acusaciones sobre una relación con la abogada de Podemos, Marta Flor, son falsas. Stampa critica la publicación de información dañina sin verificar, defendiendo su honor y dignidad profesional.

Ignacio Stampa, fiscal anticorrupción, ha negado haber excluido de la grabación que aportó al caso Leire Díez una parte en la que hablaría del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así lo ha expuesto en un escrito al que ha tenido acceso laSexta, en respuesta a una información sobre su persona aparecida en un medio de comunicación.

"En ningún momento previo ni posterior ni simultáneo a entrar al despacho propuse que se dejaran los móviles en el exterior. Eso lo explique en sede judicial, y es tan falso que ninguno de los mensajes aportados a la causa lo corrobora, la grabación lo desmiente tajantemente y sólo tiene una paralización momentánea, al final, que ya fue explicada en la declaración prestada. No guarda relación con lo que se habló en la reunión", ha afirmado Stampa.

E insiste: "La grabación se produce con el mismo móvil que portaba y no con una grabadora, algo que consta acreditado en el juzgado. Está completa, sin cortar fragmento alguno de la conversación".

"Toda la conversación aparece en la grabación. Está íntegra. Además, no hablé de manera extensa de las personas a las que se alude sino que fueron los interlocutores que parecen ser la fuente de la periodista que lo publica, quienes lo hicieron, como ese mismo medio habrá podido comprobar. Habían publicado noticias sobre dicha grabación durante la semana pasada", ha expresado el fiscal anticorrupción.

Stampa, a continuación, ha explicado "las alusiones al montaje citado": "Fueron por remisión a que leyeran mi libro 'El complot', sobre el que el mismo medio al que me dirijo me entrevistó el día que salió a la venta".

El fiscal, en su escrito, realiza un nuevo desmentido al medio por su supuesta relación con la abogada de Podemos, Marta Flor: "Es absolutamente falso. La realidad procesal ha acreditado que no se descubrió ninguna relación personal con ninguna abogada. Se acreditó que no la hubo y que no se proporcionó dato reservado alguno. Las investigaciones y las sentencias han acreditado exactamente lo contrario".

Insiste en que "ningún fragmento ha desaparecido de la grabación": "Me sorprende que se siga publicando semejante 'información' tan dañina sin contrastarla, más allá de aportar la versión de personas probablemente investigadas formalmente en un juzgado a las que ni tan siquiera se identifica, con el perjuicio claro y manifiesto contra mi honor y mi dignidad profesional que no voy a tolerar".

"No puedo aportarles la grabación, por obvias razones de reserva, pero tengo la convicción de que la tienen en su poder", ha expresado para concluir.

