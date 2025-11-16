Miguel Ángel Campos: "El señor Rodríguez Ramos es un fulero; yo le hubiera enseñado el canal de WhatsApp con el fiscal general del Estado"

El periodista ha expresado en laSexta Xplica que es cierto que llamó al fiscal general para hacer su trabajo y "contrastar una información", pero que no le cogió el teléfono. "La llamada que consta de cuatro segundos se corresponde con el salto del buzón de voz", ha defendido.

Gabriel Rodríguez Ramos, el abogado de Alberto González Amador, le preguntó al periodista de Tribunales de 'Cadena Ser' Miguel Ángel Campos si habló con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de alguna forma y si le escribió algún whatsapp o le llamó a través de WhatsApp, a lo que el periodista respondió que no hizo ninguna de las tres cosas.

"Campos, te están planteando que tú eres el que tiene que enseñar las conversaciones que no has tenido con el acusado para demostrar que lo que dices tú es verdad", ha señalado José Yélamo al respecto en laSexta Xplica, tras lo que Miguel Ángel Campos ha expresado que "el señor Rodríguez Ramos es un fulero".

"Ha tenido la oportunidad durante toda la fase de instrucción de solicitar esos whatsapps a Miguel Ángel Campos. Incluso el mismo día del juicio oral, cuando me hizo la pregunta y yo le contestaba que en ningún momento me he comunicado, si me llega a decir en ese momento si tendría la amabilidad de enseñarle el chat de WhatsApp con el fiscal general del Estado, yo me hubiera levantado y se lo hubiera enseñado y hubiera visto que no hay ni un solo mensaje ni llamada de WhatsApp con el fiscal en las fechas de las que estamos hablando".

Además, el periodista de 'Cadena Ser' ha subrayado que el abogado también dice que ocultó "que se comunicó con el fiscal general del Estado", una afirmación, con la que "de nuevo, manipula". "Es falso. Consta solo una llamada de cuatro segundos que se corresponde con el salto del buzón de voz, como demuestra el SMS de que salta directamente al móvil de Álvaro García Ortiz. No hubo ninguna comunicación, hubo una llamada, que efectué, porque estaba intentando hacer mi trabajo, contrastar una información y llamar a todas las partes involucradas", ha indicado Campos.

Así, el periodista ha reconocido que llamó por teléfono, "saltó el buzón de voz y por eso consta una llamada de cuatro segundos". "¿Qué información podía haberme dado el fiscal general del Estado en cuatro segundos de ser cierto lo que dice el señor Rodríguez Ramos?", ha concludio.

