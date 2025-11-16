Hoy, en Salvados, Aitor Esteban (PNV) y Oriol Junqueras (ERC) analizan el futuro del Gobierno: "Gobernar sin poder aprobar leyes es un problema"

Gonzo reúne a Oriol Junqueras y Aitor Esteban para analizar la viabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez mientras crecen las especulaciones sobre un posible adelanto electoral y el papel de PP y Vox como alternativa.

¿Llegará el Ejecutivo hasta 2027 o se adelantará el calendario electoral? ¿Es un gobierno de PP y Vox la única alternativa posible? Esta noche, a partir de las 21:35 horas en laSexta, Gonzo reúne a Aitor Esteban y Oriol Junqueras, presidentes del PNV y ERC. El programa aborda el futuro de la legislatura y la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ambos líderes, cuyos partidos sostienen actualmente al Ejecutivo, analizan junto a Gonzo sus acuerdos y desacuerdos con Sánchez, las líneas rojas de su apoyo, el auge de la extrema derecha —en España, el País Vasco y Cataluña— y la creciente crispación que domina la política nacional. Ambos tienen una visión privilegiada de lo que puede suceder en las próximas semanas y meses.

Junts, corrupción, los audios de Ábalos y el auge de la ultraderecha, entre los temas abordados en la entrevista

Tanto Esteban como Junqueras creen que Sánchez intentará agotar la legislatura. "Ayudaremos a que haya mayorías y se gobierne, pero falta que el PSOE quiera gobernar y cumplir los compromisos", afirma Junqueras. Por su parte, Esteban dice que "no estamos aquí para apoyar al Gobierno solo por apoyarlo, gobernar sin poder aprobar leyes es un problema".

Gonzo les pregunta también por la amenaza de Junts de no apoyar ni negociar ninguna propuesta legislativa más de las que plantee el Gobierno, y si el partido catalán podría sumarse a una moción de censura de PP y VOX.

Sobre las líneas rojas que llevarían a sus partidos a dejar de apoyar al Gobierno, ambos acaban destacando lo desagradable que es que dos antiguos secretarios de organización del partido estén investigados en procesos judiciales, en referencia a Ábalos y Santos Cerdán.

Hablando de la valoración de los distintos líderes políticos, Gonzo les pregunta por Gabriel Rufián. ¿Qué le parece a Oriol Junqueras que un político independentista sea el político mejor valorado de España según algunas encuestas?

La relación que tienen o no con el PP, el papel de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado, los ataques de Isabel Díaz Ayuso a lo vasco y lo catalán, el pobre nivel actual del debate parlamentario, o el auge de la extrema derecha, también en Cataluña con la aparición de Aliança Catalana, van apareciendo en la conversación.

¿Es creíble la amenaza de Junts de no votar a favor de ninguna iniciativa del Gobierno?, ¿Es viable una moción de censura antes del final de la legislatura?, ¿Qué les parecen a PNV y ERC las grabaciones de Ábalos y Koldo?, ¿Es posible gobernar sin poder aprobar nunca unos presupuestos? Y ¿Existen líneas rojas para ERC y PNV para dejar de apoyar a Sánchez?

'Salvados', líder frente a su competidor, anota esta temporada una media del 6,2% de cuota, 739.000 seguidores y más de 2,2 millones de espectadores únicos. En Target Comercial sube hasta el 7,2% y en su última emisión, la segunda mejor del curso, anotó un 7,1% de cuota y 907.000 seguidores de media, consolidándose como una de las ofertas más seguidas de la noche y reafirmando el interés del público por las investigaciones y entrevistas de Gonzo.