Feijóo acusa al PSOE de "dividir, improvisar y manchar" y afirma que Sánchez está "corrompiendo las instituciones"

Alberto Núñez Feijóo ha estado en un acto en Extremadura junto a María Guardiola. El líder del PP, en sus palabras, ha alabado a la candidata 'popular' para las elecciones extremeñas del 21 de diciembre y ha cargado contra el PSOE y contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. "Mientras ellos improvisan, dividen y manchan, Guardiola planifica, une y hace limpieza", ha expresado.

En ese sentido, ha afirmado que el PSOE de Extremadura es ahora "una extensión dócil y obediente de lo peor de Pedro Sánchez": "Antes se podía discrepar con ellos y tenían voz propia. Ahora son una sucursal de la irresponsabilidad y de los escándalos de Sánchez. De su enchufismo, de su corrupción y de sus mentiras".

"En el PSOE son capaces de intentar convencernos de que lo mejor que le puede pasar a Extremadura es pagar las deudas y los privilegios del independentismo. De tratar de convencernos de que el tren está mejor que nunca, en su mejor momento. Claro, ellos no tienen problema porque vienen en Falcon. Son capaces de intentar convencernos de que es estupendo eliminar las paradas de autobús de los pueblos y de la trola del hermano y de poner al frente a quien hizo ese chanchullo", ha proseguido.

Feijóo se ha comprometido además a "salvar Almaraz": "He visto aplaudir a los diputados del PSOE, de Sumar y de Podemos por el cierre. Eso es una traición a Extremadura y una indignidad. Me comprometo a que eso no va a pasar. Tenéis mi palabra".

El líder del PP ha dejado también un mensaje para Vox, en plenas negociaciones para investir a Pérez Llorca en la Comunitat Valenciana: "Qué cómoda es esa actitud de ni contigo ni sin ti. Hay muchos partido pero hay dos opciones. No hay más. Los que quieren parar a esta tierra o los que la queremos mover. Los del que todo siga igual o los que queremos cambiar las cosas. Lo que le conviene a Sánchez o a Extremadura. Se presentan todos contra el PP, pero el PP se presenta a favor de Extremadura y por eso vamos a ganar".

"Sánchez es un presidente que lleva años en el Gobierno, pero no gobernando. Manejando miles de millones de impuestos y endeudándonos. Corrompiendo las instituciones. Lo mejor que pueden ofrecer a los ciudadanos es atacar a los presidentes de las comunidades autónomas en el Congreso, en el lugar donde no pueden defenderse", ha insistido.

Porque, según Feijóo, Sánchez "es un presidente haciendo la oposición al PP": "Se mete con los presidentes de las CCAA porque le incomodan. Porque le derrotan. Guardiola, lo tienes temblando. No se atreve ni a venir. Es el contraste. Él se cree el amo, no puede soportar que los gobiernos del PP le hagan sentir tan pequeño".

"Sánchez parece un tertuliano"

"Sánchez parece de todo menos un presidente. Parece un tertuliano, y mira que tiene programas para que le contraten. Parece un aspirante a juez que va emitiendo sentencias de la inocencia del fiscal, de la de su hermano y de la de su señora... pero se comporta como un culpable al que no le consta nada. Es el líder de la oposición al PP. Le digo una cosa. Si quiere ser tertuliano tiene medios de los que controla. Si quiere ser juez, que estudie y que apruebe. Y si quiere ser oposición que convoque elecciones y se le manda rápido allí", ha insistido.

Para Feijóo, "Sánchez trata de retrasar lo inevitable" y habla de la actitud de Guardiola: "Ella adelanta elecciones para afrontarlo todo. Con determinación, con valentía democrática y con respeto a los ciudadanos. Representa una forma de ser y de estar en la vida. Representa mirar a la gente a los ojos y de llamar a las cosas por su nombre. De ponerte las manos a la obra sin excusas y de dar la cara con honestidad. Así se dignifica la política, con integridad y con trabajo, con respeto a la palabra dada y a la gente".

"Es la política que le viene bien a Extremadura y la que falta en España. La que mira hacia los demás y no hacia uno mismo. La que entiende a los que no llegan a fin de mes y a los que quieren tener una cosa. A los jóvenes que quieren tener un futuro. Es la política del PP y de Guardiola. Lo demás no es política", ha expuesto Feijóo.

En ese sentido, el líder del PP ha hecho una propuesta sobre vivienda: "Hace 20 años, dos de cada tres jóvenes menores de 35 años eran capaces de ser propietarios. Hoy es uno de cada tres. Cuando gobernemos rebajaremos el IVA un 60% y pasará del 10 al cuatro. Ese 4% se pagará en los plazos en los que paguen su hipoteca. En 15 o en 20 años. Un joven en su primera vivienda no pagará un céntimo de IVA".

Ayuso, contra Gallardo

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cargado contra Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a Extremadura, de quien dice que está "imputado" y al que critica que diga "que no se cierra" Almaraz cuando en el Congreso se "aprueba lo contrario".

"Esa gente que nos gobierna, en esa minoría contra todos para evitar la alternancia y que, con toda la cara dura nos dicen desde Extremadura que no pasa nada porque tengan un candidato que está ahora mismo imputado por enchufar a dedo al hermano del presidente del Gobierno", ha manifestado en la clausura de la I convención ideológica que celebra Nuevas Generaciones de Madrid.

