laSexta graba en exclusiva a Carlos Mazón en su llegada a Madrid antes de comparecer en la comisión de la DANA

Carlos Mazón, president en funciones de la Generalitat Valenciana, ha llegado a Madrid para enfrentar un interrogatorio en el Congreso sobre su gestión durante la DANA. En su llegada, Mazón guardó silencio ante las preguntas de la prensa. Su comparecencia en el Congreso se produce tras haber declarado en Les Corts, donde mostró tranquilidad y no aportó información nueva, respondiendo a 73 preguntas. Justificó su ausencia en el centro de mando alegando que no era miembro del CECOPI y que no fue llamado. Defendió que el sistema autonómico funcionó adecuadamente y exculpó la tardanza del mensaje ES-Alert. Además, afirmó que, de haber sabido lo que sabe ahora, su agenda habría sido diferente, refiriéndose a una comida con una periodista.

Carlos Mazón ya está en Madrid. El president en funciones de la Generalitat Valenciana ha llegado a la estación de Chamartín en la capital de España y laSexta, en exclusiva, le ha grabado y preguntado a pocas horas del interrogatorio en el Congreso por su gestión de la DANA.

Su respuesta a las preguntas ha sido el silencio. Tan solo un "gracias, buenos días" y un "disculpe". Nada acerca de dónde estaba en la tarde del 29 de octubre. Nada sobre cómo afronta la comisión de investigación por la riada que acabó con la vida de 229 personas. Nada sobre si va a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

La presencia de Mazón en el Congreso llega días después de su comparecencia en Les Corts. Una en la que leyó un discurso de 21 minutos y en la que mostró una sorprendente tranquilidad. En la que lució una sonrisa en la cara que no borró en ningún momento. Su aportación, ninguna.

En su comparecencia, Mazón respondió a 73 preguntas sin dar información nueva alguna. Y tirando de victimismo: "Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia. Ha sido usada por el Gobierno para rehuir del deber de la reconstrucción".

Justificó su ausencia en el centro de mando afirmando que "no era miembro del CECOPI": "Quizá no me llamaron porque operativamente poco podía hacer yo en la emergencia. He reconocido mis errores, he dado explicaciones y he asumido las consecuencias con mi dimisión".

Porque su argumento fue claro: "Nadie ha dado más explicaciones que yo. Bajo el argumento de la falta de competencias, los miembros del Gobierno han declinado comparecer en esta comisión. Tienen mucho que aportar y mucho por hacer".

"El sistema autonómico funcionó. Cumplió con su misión a pesar de lo imprevisible del fenómeno meteorológico. Los avisos se difundieron masivamente, se activaron las alertas hidrológicas en tiempo y forma. Se enviaron más de 22.000 SMS y correos electrónicos", dijo.

Se exculpó sobre la tardanza del mensaje ES-Alert, enviado a las 20:11 minutos antes de llegar al CECOPI. "Nadie me pidió permiso para refrendar ni refutar ninguna decisión ni ningún mensaje. ¿Quién en su sano juicio podría evitar enviar eso a la población? Si no llego a tiempo no fue porque nadie lo bloquease sino porque el CECOPI ignoraba lo que pasaba".

Afirmó además que de saber lo que sabe "ahora", su agenda "habría sido distinta". Todo, en relación a su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana: "AEMET emitió a las 19:00 horas un parte diciendo que habían caído 200 litros cuando habían caído casi 800. Ese es el contexto en el que se produjo la comida que tantas horas de debate estéril ha producido".

Según explicó, creía que la emergencia "estaba en Utiel y una posible rotura de la Forata, a 13 horas vista". Pese a conocer estos datos, siguió en El Ventorro hasta pasadas las 18:30 horas. No obstante, ha argumentado que "nadie" le "pidió permiso para refrendar ni refutar ninguna decisión del CECOPI, ningún mensaje de ES-Alert".

