Alfonso Pérez Medina explica el segundo delito por el que podría ser condenado el fiscal general: "Conllevaría inhabilitación y una multa"

El jefe de Tribunales de laSexta ha indicado que sería "un delito de infidelidad en la custodia de documentos, que incluyó una de las acusaciones, la de Manos Limpias, en su escrito de acusación".

El juicio al fiscal general del Estado ha quedado visto para sentencia, una sentencia que vamos a conocer previsiblemente antes de Navidad. Sabemos que al fiscal general del Estado le están juzgando por un presunto delito de revelación de secretos, pero Alfonso Pérez Medina ha hablado sobre la sombra que planea de otro segundo delito por el cual podría ser condenado.

"Hablamos del delito de infidelidad en la custodia de documentos que incluyó una de las acusaciones, la de Manos Limpias, en su escrito de acusación. Centró en ese delito además su abogado Víctor Soriano el informe de conclusiones definitivas que expuso en esa última jornada del juicio, y es una posibilidad que se abre", ha afirmado el jefe de Tribunales de laSexta.

En este sentido, el periodista ha explicado que este delito "tipifica el hecho no de que el fiscal general del Estado hiciera la filtración, sino que no pusiera los medios necesarios para que un tercero accediera a esa información y se acabara finalmente divulgando". "Es una posibilidad que no entrañaría pena de cárcel para Álvaro García Ortiz, pero sí inhabilitación y una multa", ha indicado.

