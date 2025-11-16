Reivindicar la figura de Pinochet y del episodio más negro de la historia de Chile, el triste nexo común de los tres candidatos de la derecha

Los detalles Las encuestas dan como ganadora a la comunista Jeannette Jara, mientras que en la derecha el primer candidato es José Antonio Kast. Es admirador de Bolsonaro y de Trump y su padre fue militante del partido nazi.

Chile celebra este domingo sus elecciones generales, con Jeannette Jara, candidata comunista, como favorita para ganar la primera vuelta debido a la división en la derecha. Los tres candidatos de derecha comparten la reivindicación de la figura de Pinochet. José Antonio Kast, primero en las encuestas, es admirador de Bolsonaro y Trump, y contrario a cualquier tipo de aborto. Johannes Kaiser, exyoutuber, apoya un golpe de Estado en 2025. Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, también justifica la dictadura. Estas elecciones, con voto obligatorio por primera vez, representan un desafío para la derecha, que debe unificar su apoyo.

Chile celebra este domingo sus elecciones generales y las encuestas dan como ganadora a la comunista Jeannette Jara. La candidata de la izquierda es la favorita para ganar la primera vuelta, ya que se enfrenta a una derecha dividida. Sus tres candidatos tienen un triste nexo común: reivindican la figura del dictador Pinochet y del episodio más negro de la historia de Chile.

"Si Pinochet estuviera vivo, obviamente votaría por mí", ha expresado José Antonio Kast, quien es el primero en las encuestas, admirador de Bolsonaro y de Donald Trump y "contrario a todo tipo de aborto en cualquier situación".

Su padre fue militante del partido nazi y se niega a utilizar la palabra 'dictadura' para referirse al régimen de Pinochet. "Yo no tengo por qué pedir perdón por reconocer la gran obra que hizo el Gobierno militar", ha defendido.

Cinco puntos por debajo está Johannes Kaiser, exyoutuber y conocido como el 'Milei chileno'. Lo más alarmante de todo es que a favor de un golpe de Estado en el 2025. Y, por último, está Evelyn Matthei, que aunque representa a la derecha tradicional, también ha justificado la dictadura de Pinochet. "Era bien inevitable que hubiesen muertos", ha manifestado.

Todos ellos son candidatos que participan en unas elecciones democráticas, pero que, paradójicamente, respaldan un régimen militar que dejó más de 3.000 víctimas mortales.

Por primera vez en la historia de Chile, el voto será obligatorio, y aunque la favorita por ahora es la izquierdista es Jeannette Jara, el desafío será para la derecha, que tendrá que aglomerar el voto en una sola candidatura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.