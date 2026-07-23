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Caso Plus Ultra

Dirigentes socialistas cuestionan el apoyo ciego del partido a Zapatero y reconocen que sus explicaciones son insuficientes

Mientras tanto... Moncloa insiste en respetar la presunción de inocencia del expresidente mientras fuentes socialistas admiten a laSexta no estar cómodos con la estrategia de Ferraz.

Zapatero en un mitin del PSOE en Valladolid para las elecciones de Castilla y León
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El PSOE mantiene de forma pública un férreo apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La directriz se ha mantenido inmutable desde que se conoció su imputación por el caso Plus Ultra y no ha variado a pesar de la sucesión de informaciones en su contra. Sin embargo, de puertas para dentro, algunos dirigentes socialistas se han mostrado críticos y han reconocido a laSexta tener dudas sobre esta estrategia.

Unas críticas que han aumentado después de la entrevista del exlíder socialista concedida a TVE este jueves. Según han explicado estas fuentes a laSexta, las explicaciones de Zapatero han sido insuficientes, sobre todo en el asunto de las joyas. El expresidente se ha limitado a decir que fueron "un regalo personal", sin aclarar su procedencia o cuándo se las dieron.

Además, han señalado que le han visto incómodo y a la defensiva en ciertos momentos de la entrevista.

Aunque han admitido que tampoco esperaban grandes explicaciones de una entrevista en televisión, han destacado que Zapatero en ningún caso ha salido reforzado tras su aparición pública.

Por otra parte, fuentes del Gobierno han insistido a laSexta en respetar la presunción de inocencia y han calificado de "preocupante" la filtración de varios años completos de agendas personales, con datos privados incluidos "ajenos al objeto de la investigación".

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