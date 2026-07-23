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Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

oleada de incendios

Un coche, origen del fuego en San Martín de Valdeiglesias (Madrid): laSexta capta cómo se desata y propaga el incendio

Los detalles Parecía una avería de un coche, pero las —en un principio— pequeñas llamas que aparecieron debajo del vehículo acabaron por convertir el humo blanco en una combustión sin límites.

Un coche, origen del fuego en San Martín de Valdeiglesias (Madrid): laSexta capta cómo se desata y propaga el incendio
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Varios incendios activos preocupan en la Comunidad de Madrid. A primera hora de la tarde de este jueves se ha iniciado uno en San Martín de Valdeiglesias, desatado por un coche que circulaba por la carretera M-501. Un cámara de laSexta lo ha podido grabar todo. Las llamas han saltado la carretera y se ha tenido que confinar una residencia de mayores.

Parecía una avería de un coche, pero las —en un principio— pequeñas llamas que aparecieron debajo del vehículo acabaron por convertir el humo blanco en una combustión sin límites.

Es la voracidad que tiene el fuego: el pasar de algo no tan significativo a un incendio peligroso. Uno de los equipos de laSexta ha grabado cómo se ha propagado. No solo se ha quedado en el coche, también ha arrasado la vegetación que le rodea.

Los Bomberos han tratado de apagarlo, pero ha resultado muy complicado porque no ha parado de reactivarse. Cuando parecía que evolucionaba favorablemente, se reproducía, aún peor. El viento cambió el flanco de las llamas y las ha vuelto más peligrosas, sobre todo cuando amenaza a la población cercana.

Como medida preventiva, ha sido confinada la residencia de mayores López Rumayor y se ha enviado un mensaje de alerta ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus casas mientras continúan las tareas para controlar el incendio.

Además, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha ampliado las medidas de protección y ha enviado un mensaje ES-Alert a la población de Pelayos de la Presa, incluidas sus urbanizaciones, para que se desplacen al casco urbano ante la proximidad de este incendio forestal.

Mientras, los medios aéreos han lanzado litros de agua para apagar un incendio que ha empezado por un coche y, en cuestión de poco tiempo, se ha propagado sin control.

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