Un coche, origen del fuego en San Martín de Valdeiglesias (Madrid): laSexta capta cómo se desata y propaga el incendio

Los detalles Parecía una avería de un coche, pero las —en un principio— pequeñas llamas que aparecieron debajo del vehículo acabaron por convertir el humo blanco en una combustión sin límites.

Varios incendios forestales están activos en la Comunidad de Madrid, siendo uno de los más preocupantes el iniciado en San Martín de Valdeiglesias. Este incendio comenzó por un coche en la carretera M-501, cuyas pequeñas llamas se convirtieron rápidamente en un fuego descontrolado. Las llamas cruzaron la carretera, obligando al confinamiento de una residencia de mayores. Los bomberos han enfrentado dificultades para extinguirlo debido a su reactivación constante y al cambio de dirección del viento. Como medida preventiva, se ha confinado la residencia López Rumayor y se han enviado alertas a las poblaciones cercanas, incluyendo Pelayos de la Presa, para que se desplacen al casco urbano.

Varios incendios activos preocupan en la Comunidad de Madrid. A primera hora de la tarde de este jueves se ha iniciado uno en San Martín de Valdeiglesias, desatado por un coche que circulaba por la carretera M-501. Un cámara de laSexta lo ha podido grabar todo. Las llamas han saltado la carretera y se ha tenido que confinar una residencia de mayores.

Parecía una avería de un coche, pero las —en un principio— pequeñas llamas que aparecieron debajo del vehículo acabaron por convertir el humo blanco en una combustión sin límites.

Es la voracidad que tiene el fuego: el pasar de algo no tan significativo a un incendio peligroso. Uno de los equipos de laSexta ha grabado cómo se ha propagado. No solo se ha quedado en el coche, también ha arrasado la vegetación que le rodea.

Los Bomberos han tratado de apagarlo, pero ha resultado muy complicado porque no ha parado de reactivarse. Cuando parecía que evolucionaba favorablemente, se reproducía, aún peor. El viento cambió el flanco de las llamas y las ha vuelto más peligrosas, sobre todo cuando amenaza a la población cercana.

Como medida preventiva, ha sido confinada la residencia de mayores López Rumayor y se ha enviado un mensaje de alerta ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus casas mientras continúan las tareas para controlar el incendio.

Además, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha ampliado las medidas de protección y ha enviado un mensaje ES-Alert a la población de Pelayos de la Presa, incluidas sus urbanizaciones, para que se desplacen al casco urbano ante la proximidad de este incendio forestal.

Mientras, los medios aéreos han lanzado litros de agua para apagar un incendio que ha empezado por un coche y, en cuestión de poco tiempo, se ha propagado sin control.

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