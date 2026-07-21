Ahora

Presunción de inocencia

El Gobierno mantiene su fe férrea en Zapatero mientras el PP les señala: "Las confesiones apuntan a Moncloa"

Los detalles El Ejecutivo nacional mantiene su defensa a la presunción de inocencia del expresidente pese a la declaración de Julio Martínez Martínez señalando al expresidente del Gobierno.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En Ferraz y en Moncloa, al menos en público, siguen defendiendo a José Luis Rodríguez Zapatero pese a los escritos presentados ante el juez Calama por los empresarios involucrados en el caso Plus Ultra y la declaración de Julio Martínez Martínez señalándole.

Porque ya han pasado ocho semanas desde que el presidente afirmara aquel 27 de mayo todo su apoyo al expresidente del Gobierno. Para el Ejecutivo no los había entonces y parece que, pese a todo, tampoco ahora. "Confío en la presunción de inocencia de todos", ha afirmado este martes Milagros Tolón, ministra de Educación.

Una línea a seguir para todos los ministros. Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no va a "calificar ni valorar las distintas versiones, declaraciones y estrategias de defensa que se vayan desarrollando en sede judicial" al estar en una fase inicial. Pese a ello, ha recalcado que desde el Gobierno se sigue defendiendo "la presunción de inocencia del expresidente Zapatero".

Es más, la que fuera vicepresidenta, María Jesús Montero, lo achaca todo a un llamado "efecto Aldama": "Su línea de defensa espera recibir beneficios penitenciarios por señalar a otros".

Mientras tanto, los socios aprietan. "Necesitamos explicaciones en el caso del presidente Zapatero. Lo que ha reconocido es inasumible", ha señalado Alberto Ibáñez, portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.

Y la oposición señala directamente al Ejecutivo. Ester Muñoz, portavoz del PP, ha destacado que "lo relevante de las dos confesiones (Julio Martínez y Plus Ultra) es que apuntan a Moncloa, es que el rescate no se hubiera producido si no le hubieran dicho que sí a Zapatero".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Julito Martínez declara ante el juez horas después de acusar a Zapatero de mediar en el rescate de Plus Ultra
  2. Horas críticas de insoportable terrorismo machista: tres mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en Toledo, Alicante y Málaga
  3. Page asegura que se empieza "a ver la luz" para la extinción del incendio en La Mierla, que ya deja 29.000 hectáreas calcinadas
  4. Una abarrotada Cibeles se tiñe de rojo para recibir a los campeones del mundo
  5. Las leyes del tabaco y de los medicamentos llegan al Consejo de Ministros
  6. EEUU alerta a sus ciudadanos "en todo el mundo" ante una posible "escalada imprevista" del conflicto con Irán