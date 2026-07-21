El Gobierno mantiene su fe férrea en Zapatero mientras el PP les señala: "Las confesiones apuntan a Moncloa"

Los detalles El Ejecutivo nacional mantiene su defensa a la presunción de inocencia del expresidente pese a la declaración de Julio Martínez Martínez señalando al expresidente del Gobierno.

En Ferraz y Moncloa, el apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero se mantiene firme, pese a las acusaciones en su contra relacionadas con el caso Plus Ultra. Han pasado ocho semanas desde que el presidente expresó su respaldo al expresidente, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, reafirma la confianza en la presunción de inocencia. Elma Saiz, portavoz del Gobierno, evita valorar las estrategias de defensa mientras el caso sigue en fase inicial, reiterando el apoyo a Zapatero. La exvicepresidenta María Jesús Montero menciona un "efecto Aldama" en las acusaciones. Mientras tanto, los socios del Gobierno y la oposición exigen explicaciones y señalan al Ejecutivo por las implicaciones del caso.

En Ferraz y en Moncloa, al menos en público, siguen defendiendo a José Luis Rodríguez Zapatero pese a los escritos presentados ante el juez Calama por los empresarios involucrados en el caso Plus Ultra y la declaración de Julio Martínez Martínez señalándole.

Porque ya han pasado ocho semanas desde que el presidente afirmara aquel 27 de mayo todo su apoyo al expresidente del Gobierno. Para el Ejecutivo no los había entonces y parece que, pese a todo, tampoco ahora. "Confío en la presunción de inocencia de todos", ha afirmado este martes Milagros Tolón, ministra de Educación.

Una línea a seguir para todos los ministros. Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no va a "calificar ni valorar las distintas versiones, declaraciones y estrategias de defensa que se vayan desarrollando en sede judicial" al estar en una fase inicial. Pese a ello, ha recalcado que desde el Gobierno se sigue defendiendo "la presunción de inocencia del expresidente Zapatero".

Es más, la que fuera vicepresidenta, María Jesús Montero, lo achaca todo a un llamado "efecto Aldama": "Su línea de defensa espera recibir beneficios penitenciarios por señalar a otros".

Mientras tanto, los socios aprietan. "Necesitamos explicaciones en el caso del presidente Zapatero. Lo que ha reconocido es inasumible", ha señalado Alberto Ibáñez, portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.

Y la oposición señala directamente al Ejecutivo. Ester Muñoz, portavoz del PP, ha destacado que "lo relevante de las dos confesiones (Julio Martínez y Plus Ultra) es que apuntan a Moncloa, es que el rescate no se hubiera producido si no le hubieran dicho que sí a Zapatero".

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