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Rufián critica la "preocupante" falta de explicaciones de Zapatero en laSexta Xplica: "Me jode, pero no puedo blanquear"

Este sábado, a partir de las 21:45 horas, laSexta Xplica emitirá la entrevista completa de José Yélamo a Gabriel Rufián, en la que el portavoz de ERC valorará la imputación de Zapatero y su posible repercusión en el Gobierno.

Gabriel Rufián en su entrevista en laSexta Xplica
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Gabriel Rufián ha reconocido algo que califica de "preocupante" y es que "hay cosas que Zapatero no puede explicar: las joyas, el tema familiar y, sobre todo, el tema de Plus Ultra". El portavoz de ERC en el Congreso se ha mostrado así de contundente en su entrevista con José Yélamo para laSexta Xplica, que se emitirá al completo este sábado 25 de julio a partir de las 21:45 horas.

El diputado se ha mostrado muy duro con el expresidente del Gobierno y ha lamentado la situación, asegurando incluso que "espero equivocarme y que Zapatero pueda explicar esas tres cosas que, de momento, no puede explicar".

Para Rufián, las justificaciones que ha dado el socialista este jueves en TVE "no han sido convincentes". Concretamente, se ha referido al comentario sobre las joyas, de las que Zapatero ha dicho que fueron "un regalo personal".

El expresidente también ha insistido en que no intervino en el rescate de Plus Ultra. En lo que concierne a Whathefav, la empresa de sus hijas, ha esgrimido que dejará que ellas muestren todas las pruebas de su trabajo directamente al juez.

Sobre todo esto, Rufián ha sido tajante: "Me jode, pero tengo ojos en la cara. No puedo blanquear", ha expresado.

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