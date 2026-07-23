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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

El humo llega a Madrid

Un tercer incendio en Madrid obliga a evacuar Aldea del Fresno, una urbanización y tres residencias

Los detalles Hay tres fuegos activos en la región madrileña: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

Incendio en San Martín de Valdeiglesias, Madrid.
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Un incendio forestal se ha declarado en la localidad madrileña de Villa del Prado. Este fuego, que es diferente del que comenzó este miércoles en Almorox (Toledo), ha obligado a evacuar a la población del municipio de Aldea del Fresno -3.500 según el Instituto Nacional de Estadística- a la localidad de Villamanta, según Emergencias Comunidad de Madrid 112.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Aldea del Fresno solicitando su evacuación a la localidad de Villamanta, debido a la evolución del incendio forestal en sus proximidades, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista.

En la zona, están trabajando 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se encuentra cortada la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

Según fuentes del Gobierno regional, en este momento, hay tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

El avance de estos incendios ya se puede notar en la ciudad de Madrid en forma de humo y ceniza. Desde el famoso Templo de Debod, al oeste de la capital, puede verse un cielo rojo y cómo prácticamente se fusionan en una misma columna de humo los fuegos de Villa del Prado y de San Martín de Valdeiglesias.

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