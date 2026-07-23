Un tercer incendio en Madrid obliga a evacuar Aldea del Fresno, una urbanización y tres residencias

Los detalles Hay tres fuegos activos en la región madrileña: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

Un incendio forestal ha estallado en Villa del Prado, Madrid, distinto del que comenzó en Almorox, Toledo. Este siniestro ha llevado a evacuar a los 3.500 habitantes de Aldea del Fresno hacia Villamanta, según Emergencias Comunidad de Madrid 112. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha emitido un mensaje ES-Alert para pedir la evacuación, afectando también a las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. En el área trabajan 18 dotaciones de Bomberos, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la UME. Tres incendios afectan a la Comunidad de Madrid, y el humo es visible desde la ciudad.

Un incendio forestal se ha declarado en la localidad madrileña de Villa del Prado. Este fuego, que es diferente del que comenzó este miércoles en Almorox (Toledo), ha obligado a evacuar a la población del municipio de Aldea del Fresno -3.500 según el Instituto Nacional de Estadística- a la localidad de Villamanta, según Emergencias Comunidad de Madrid 112.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Aldea del Fresno solicitando su evacuación a la localidad de Villamanta, debido a la evolución del incendio forestal en sus proximidades, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista.

En la zona, están trabajando 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se encuentra cortada la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

Según fuentes del Gobierno regional, en este momento, hay tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

El avance de estos incendios ya se puede notar en la ciudad de Madrid en forma de humo y ceniza. Desde el famoso Templo de Debod, al oeste de la capital, puede verse un cielo rojo y cómo prácticamente se fusionan en una misma columna de humo los fuegos de Villa del Prado y de San Martín de Valdeiglesias.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido