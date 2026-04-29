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Máxima gravedad

La desvergüenza de quienes apoyan a Vito Quiles: del reclamo electoral del PP hasta Vox y SALF

¿Por qué es importante? El agitador ultra se dedica a acosar a periodistas y políticos, para después colgarlo en sus redes y ganar popularidad.

La desvergüenza de quienes apoyan a Vito Quiles: del reclamo electoral del PP hasta Vox y SALF
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El agitador y acosador Vito Quiles no actúa solo, ya que hay personas que lo han alimentado, alentado y hasta defendido. Algo de máxima gravedad al tener en cuenta que entre estos apoyos hay partidos políticos como Vox y el Partido Popular (PP). De hecho, el pseudoperiodista fue invitado por los 'populares' aragones en el fin de su campaña electoral.

En definitiva, un gran vergüenza la de quienes apoyan a Quiles, el cual se dedica a acosar para después colgarlo en sus redes y ganar popularidad. Prueba de ello, sus perfiles en redes sociales como el de Instagram, en el que se repiten los vídeos persiguendo a periodistas y a políticos.

Un contenido que tiene millones de reproducciones y que aplauden sus 1,4 millones de seguidores. Precisamente, el último publicado es de este miércoles y acosando a Begoña Gomez, que también ha colgado en Twitter donde le siguen otro medio millón de personas.

De hecho, crecido en las redes sociales, el agitador ultra ha animado a sus seguidores a que participen en protestas como las celebradas en Ferraz. Sobre estas líneas, imágenes en la que aparece a hombros, saludando a los que le trataban como a un héroe, porque había sido detenido.

Concentraciones, como una convocada por el mismo en Somosaguas, en las que se escuchan cánticos fascistas y racistas de los que le respaldaban. Todo, en el marco de una gira ultra por universidades en la que coreaba el 'Cara al sol' o elogios al dictador Francisco Franco.

Si bien esta gira ultraderechista, con provocaciones inlcuidas, acabó en disturbios, contó con el respaldo y la comprensión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero también de todo el PP. Y es que los 'populares' le han invitado a su campaña electoral en Aragón.

De hecho, sobre estas líneas pueden observarse imágenes del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, charlando tranquilamente con el agitador antes de un acto. Incluso, llegaron a celebrar haberlo conseguido como reclamo electoral. De esta manera, es cómo el PP también se sitúa al lado de la extrema derecha de Vox y hasta de 'Se Acabó la Fiesta' de Alvise Pérez.

Todos estos partidos políticos están respaldando a un agitador que acumula denuncias. Precisamente, la Fiscalía le pide dos años de cárcel por delitos de odio, aunque también está siendo procesado por injurias y calumnias. Ahora, se suma la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno. Tal es el apoyo de Génova a Quiles, que Rafael Hernando pone en duda el acoso sufrido por Begoña Gómez este mismo miércoles.

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