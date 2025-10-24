Cristina Pardo, sobre las loas a Franco en el acto de Vito Quiles: "¿Le veis sentido a reunirse para vitorear a un muerto?"

Los seguidores del agitador ultra han vitoreado a Franco o a Primo de Rivera durante el acto que se ha celebrado frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

La gira ultra de Vito Quiles le ha llevado hasta Málaga. El agitador ultra ha llevado a cabo un acto frente a la Facultad de Derecho de la universidad malagueña, donde sus simpatizantes han alabado la figura del dictador Francisco Franco y han cantado el 'Cara al Sol'.

Como señala Cristina Pardo, también han dedicado comentarios contra los inmigrantes. "No tengo palabras", afirma la periodista. "Asuntos varios, en realidad, contenido ninguno", añade Iñaki López. El agitador ha dicho, dirigiéndose a todos los asistentes al acto, que se merecen respeto ya que están defendiendo España.

"No necesitamos tanto que defiendan España, la verdad", comenta Edu Galán, "es tan caspa...". Pilar Velasco, manifiesta que le da "pena" que chicos tan jóvenes "estén en estas". "Me preocupa mucho el mensaje xenófobo, el mensaje de odio, misógino, porque todos estos son los que luego llaman chiringuitos a los servicios sociales", añade. "Espero que, en algún momento, entren en razón y dejen de seguirle con mensajes que solo alientan al odio", reflexiona.

"¿Le veis algún sentido a reunirse para corear el nombre de un muerto?", plantea Cristina, "Es como si te reúnes y vitoreas a John Lennon". "Y en ese sentido, comparándolo de nuevo con Charlie Kirk, esto echa más gente de la que reúne", indica Galán.

