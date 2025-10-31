Las mentiras de Vito Quiles sobre su fracasado acto en la Universidad de Navarra que obliga a suspender su gira

En Más Vale Tarde se han desmentido dos de los bulos que el ultraderechista ha difundido en relación a la suspensión que realizó de su acto en el campus de la Universidad de Navarra este viernes.

Vito Quiles ha anunciado la suspensión temporal, durante una semana, de su gira por Españadespués de los altercados producidos en Pamplona, en los cuales dos personas han sido detenidas y cuatro han resultado heridas en los disturbios protagonizados por varios jóvenes contrarios al acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra, que finalmente fue suspendido.

El ultraderechista ya ha convocado en varias universidades concentraciones que no cuentan con ninguna aprobación institucional, algo que también ocurrió en Pamplona. Incluso el propio Quiles reconoció que la universidad le había comunicado que no podía celebrar su acto en el interior y fue trasladado al exterior.

Sin embargo, el ultraderechista comunicó a través de sus redes sociales la suspensión del mismo después de que, según afirmó, la Jefatura de la Policía Nacional le comunicara que no podía garantizar la seguridad del acto y que se habían interceptado "16 cuchillos y navajas en un registro aleatorio realizado en Pamplona a dos autobuses procedentes de Bilbao".

Ahora bien, la Delegación del Gobierno en Navarra ha desmentido ambas afirmaciones realizadas por Vito Quiles. "Dada la gravedad de las afirmaciones realizadas por Vito Quiles en la red social X", la Delegación ha precisado en un comunicado que "es falso" que la Policía Nacional haya señalado que no podía garantizar la seguridad del acto previsto en la Universidad en Navarra.

Además, también es falso que, como afirmaba Quiles, la Policía haya incautado cuchillos y navajas de personas que supuestamente iban a protestar en contra de este evento. La "Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto", ha concluido la Delegación del Gobierno rechazando las afirmaciones del ultraderechista.

