José Enrique Monrosi, sobre la persecución de Vito Quiles a Begoña Gómez: "Es una puñetera vergüenza"

El periodista considera que la última polémica de Quiles es "muy grave" y denuncia que el agitador ultra acosa a periodista y que, incluso, llega hasta la puerta de sus domicilios. "Desata el odio en redes", añade.

El agitador Vito Quiles ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver como sigue a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, mientras se encontraba en un bar con unas amigas. En las imágenes, editadas, las acompañantes de Gómez intentan evitar que el agitador ultra grabe mientras ella intenta abandonar el lugar.

Iñaki López, irónico, expone que no le extraña que el Partido Popular contrate a Quiles "con el curriculum vitae de showman que se trae". José Enrique Monrosi considera que es muy grave "todo lo que tiene que ver con esta panda de nazis que pululan a sus anchas por las instituciones de este país".

"Los pocos segundos que tengo no los voy a dedicar ni a las acompañantes de Begoña Gómez ni a la posible falta de seguridad", expone, "lo voy a dedicar a señalar lo que es este tipo". El periodista comenta que se está hablando del agitador ultra "porque afecta directamente a la mujer del presidente del Gobierno y es una puñetera vergüenza".

El periodista denuncia que Quiles "lleva acosando a gente, a periodistas, en el Congreso de los Diputados, e, incluso hasta la puerta de sus domicilios, en connivencia con gente violenta". "Esta gente señala, desata el odio en redes y ahora lo está haciendo también con políticos y con la mujer del presidente del Gobierno", añade.

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