Rescate en el Metro de Barcelona: una agente de los Mossos fuera de servicio salva la vida de un chico que cayó a las vías

¿Por qué es importante? Su rápida reacción junto con la de otras tres personas permitió salvar la vida de un chico que había resbalado en el andén.

Felisa Pozas, una agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio, salvó la vida de un joven en la línea tres del Metro de Barcelona. Al notar que el chico entró tambaleándose en el andén, Pozas activó el botón de atención al ciudadano para pedir ayuda. Sin embargo, el joven resbaló y cayó a las vías. Rápidamente, Pozas y tres personas más se lanzaron a rescatarlo, logrando sacarlo a tiempo. Desde el principio, Pozas sospechó que algo no iba bien con el joven, por lo que actuó de inmediato. La agente describió el rescate como "un trabajo en equipo".

La rápida y heroica actuación de Felisa Pozas, una agente de los Mossos d'Esquadra que se encontraba fuera de servicio, ha salvado la vida de un joven en la línea tres del Metro de Barcelona. El chico entró tambaleándose en el andén y ella pulsó el botón de atención al ciudadano del suburbano para pedir ayuda. Sin embargo, el muchacho resbaló y cayó a las vías. Al instante, cuatro personas se lanzaron a rescatarle en una incidencia que acabó con final feliz.

Desde que se cruzaron en el andén a Pozas le pareció que algo no iba bien. El chaval estaba desorientado y, tirando de su instinto policial, le preguntó: "¿Necesitas ayuda?". No recibió respuesta por parte del joven, por lo que tratando de buscar alguna explicación, miró al andén, guardó su teléfono móvil y pulsó el botón de SOS.

La respuesta no se hizo de rogar, pero la oficial no perdió de vista al transeúnte que seguía tambaleándose y que poco a poco se iba acercando cada vez más a las vías. De hecho, a la agente casi no le dio tiempo a terminar de explicar lo que estaba ocurriendo cuando el muchacho se resbaló en el borde del andén y cayó de espaldas sobre las vías.

En ese mismo instante, la policía y otros pasajeros corrieron a rescatarle. En cuestión de segundos se juntaron cuatro personas que consiguieron sacarle de las vías. Esta policía ha definido esta acción como "un trabajo en equipo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.