El PSOE convoca a las responsables de Igualdad este viernes en Ferraz ante la indignación de sus militantes por los casos de acoso

Este viernes se anticipa como un día intenso en la sede del PSOE en Ferraz debido a la respuesta del partido a los casos de acoso machista relacionados con Paco Salazar y Antonio Navarro. Rebeca Torró, secretaria de Organización, comparecerá por primera vez ante los medios para presentar las conclusiones del expediente a Salazar, que ya está cerrado. Posteriormente, se reunirá junto a Pilar Bernabé con las secretarias de Igualdad de las federaciones socialistas. Desde el entorno socialista reconocen que estas denuncias están afectando la credibilidad del partido en su defensa del feminismo, aunque afirman no temerlas.

Según ha podido saber laSexta, desde el entorno socialista reconocen que todas estas denuncias están dañando mucho la credibilidad del partido precisamente en una de sus principales banderas, la del feminismo, pero afirman no temer estas denuncias.

Lo que sí es seguro es que este viernes es un día intenso en la sede socialista. Primero, por la mañana, Rebeca Torró comparecerá por primera vez ante los medios de comunicación desde que fuera nombrada secretaria de Organización para explicar las conclusiones extraídas del expediente a Paco Salazar, que ya está cerrado.

Una primera comparecencia pública que llega en un momento en el que varios dirigentes socialistas precisamente la habían criticado por no haber hablado con anterioridad.

Y, luego, durante la tarde de este viernes, Torró se unirá a Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad de la formación, para mantener una reunión interna con las secretarias de Igualdad de las distintas federaciones, quienes habían pedido a las responsables federales dicho encuentro.

