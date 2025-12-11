Monrosi revela que Feijóo llamó a Pérez Llorca para desmarcarse de Mazón si quiere ser candidato: "Que no nos engañen, que no están en otra cosa"

El periodista José Enrique Monrosi explica en este vídeo cuál es la clave para que el actual president haya cambiado de posición con respecto al que fuera su 'jefe', Carlos Mazón.

En una entrevista a Cope, el ya actual president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha asegurado que Carlos Mazón no está en el puesto que él ocupa ahora por su "falta de claridad" en contar lo que hizo el día de la DANA. ¿Pero por qué ese cambio? ¿Por qué se desmarca, ahora, de alguna manera, del que fuera su jefe?

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, tiene todas las claves de este nuevo movimiento: "Alberto Núñez Feijóo le ha dicho claramente a Pérez Llorca que si quiere estar en la carrera para ser candidato del PP en la Comunidad Valenciana, tiene que romper con Mazón, y establecer un círculo de seguridad".

"Que no nos engañen, porque no están en otra cosa, porque han estado durante un año encubriendo y sosteniendo a Mazón", concluye Monrosi. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

