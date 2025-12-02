La jueza de Catarroja eleva a 230 la cifra oficial de víctimas mortales de la DANA

Varias personas ponen velas y hacen una cadena humana para homenajear a las víctimas de la dana

Los detalles La instructora ha tomado esta decisión tras conocer el informe forense que determina que las inundaciones estuvieron en el origen de la muerte de un vecino de Catarroja de 74 años, fallecido el 3 de noviembre de 2024 en un hospital de Valencia.

La cifra oficial de víctimas mortales de la DANA en Valencia sigue aumentando. La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha dictado un auto en el que eleva a 230 el número oficial de víctimas mortales causada por la Dana de Valencia.

La última víctima reconocida por la autoridad judicial es un vecino de la localidad de Catarroja fallecido a los 74 años de edad en el Hospital La Fe de Valencia el 3 de noviembre del pasado año a causa de un tromboembolismo pulmonar.

La instructora refiere en su resolución las conclusiones de un informe forense que establecen un nexo causal entre esa muerte y las inundaciones que asolaron el citado municipio de la comarca de l’Horta Sud el 29 de octubre de 2024.

El fallecido, que vivía en una planta baja, estuvo mojado toda la noche como consecuencia de la entrada de agua en su vivienda y no pudo "refugiarse ni acudir a otro lugar", explica la magistrada.

La "permanencia en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que este ciudadano, "que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar" que, "como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento", añade.

Este fallecimiento se suma al ya reconocido previamente en la causa de la víctima número 229, una bebé de ocho meses que no llegó a nacer por la muerte de su madre en término municipal de Riba-roja de Túria a causa de la barrancada y que ya ha sido inscrita en el Registro Civil.

Además, la jueza recuerda en la resolución, fechada y notificada a las partes del procedimiento este mismo martes, que hay otras nueve posibles víctimas en "proceso de análisis" después de que sus familiares hayan solicitado que sean reconocidas como víctimas oficiales de la dana.

En paralelo a ese trabajo de revisión y reconocimiento de víctimas, avanza también la investigación penal. La instructora continúa analizando las comunicaciones de los investigados y recabando documentación. En una resolución firmada este martes, otorga un día de plazo a Salomé Pradas para que aclare si aportará "voluntariamente" los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024 relacionados con la DANA y con los hechos investigados, después de que haya manifestado públicamente estar en posesión de dichos mensajes, que todavía no se han incorporado a la causa.

