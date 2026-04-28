Abortar fuera de Madrid: los médicos recomiendan ir a Cataluña ante el riesgo de rechazo del comité

Los detalles Los ginecólogos de Laura le dieron un diagnóstico devastador a los ocho meses de embarazo: su hijo no iba a poder realizar funciones básicas como respirar o tragar. Los médicos le recomendaron interrumpir el embarazo pero le advirtieron de que, con un embarazo tan avanzado, su caso tenía pocas opciones de ser aprobado por el comité clínico de Madrid y le aconsejaron acudir a Cataluña.

Laura, un nombre ficticio, enfrentó una difícil situación durante su embarazo al recibir un diagnóstico devastador de que su bebé no podría realizar funciones básicas y tendría una vida breve y dolorosa. Sus médicos le recomendaron interrumpir el embarazo, pero le advirtieron que en Madrid, la decisión dependía del comité clínico, que podría rechazar su solicitud. Ante la urgencia, le aconsejaron acudir a Cataluña, donde el proceso fue más rápido y eficiente gracias a la ayuda de L'associació Drets Sexuals i Reproductius. Laura describe la experiencia como desesperante, sintiéndose abandonada por el sistema de salud madrileño y presionada por la falta de información. Finalmente, el comité de Cataluña respondió favorablemente, permitiéndole tomar una decisión informada y rápida.

El embarazo de Laura, nombre ficticio, dio un giro en las últimas semanas. A los ocho meses recibió un diagnóstico devastador. "Nos dijeron que no iba a poder realizar funciones básicas como respirar o tragar", explica cabizbaja, agarrando fuerte los puños de su jersey. El pronóstico era claro: una vida que no duraría más de unas semanas, marcada por el sufrimiento. Necesitaría un respirador y un tubo conectado al estómago para alimentarse.

Sus médicos y médicas le recomendaron interrumpir el embarazo, pero también le advirtieron de que en Madrid no lo conseguiría. Todo dependería de que el dictamen del comité clínico de esta comunidad fuera favorable. Ese equipo médico que, a partir de la semana 22 de gestación, por ley tiene que confirmar si el feto tiene una enfermedad extremadamente grave e incurable.

Por eso, teniendo en cuenta que en su situación el tiempo era oro, le aconsejaron acudir a Cataluña. "En un estado de shock, de tanta desesperación y tanto dolor… es añadir más dolor al dolor. Es horrible. Es desesperante y no sabes qué hacer". Así describe cómo fueron aquellos días en los que tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Una decisión ya de por sí difícil que, denuncia, se hizo aún más dura por el abandono del sistema madrileño de salud.

La decisión... en manos de un comité

No solo abandono. También desinformación. Laura decide solicitar el comité de Madrid tras recibir el diagnóstico. Ella y su marido tienen que acudir a la calle Sagasta 6. El trámite es presencial. Estando allí, cuenta, se sintió incluso presionada por las trabajadoras. "Échalo ya si lo vas a hacer", le llegaban a decir.

Es entonces cuando recibe esa llamada de sus ginecólogos. "Me dicen que, conociendo cómo es el comité de Madrid, tengo muchas posibilidades de no pasarlo", explica. Se marcha y, sin tener apenas información, decide apostar por Cataluña, aunque no sabe ni cómo podrá hacerlo.

Laura entra en una carrera contrarreloj. "Entré en caos", reconoce. La solución no llega del sistema. Llega de un contacto personal. "Sin ese contacto habría sido muy difícil o imposible", asegura.

A través de una asociación, descubre que puede solicitar el comité de Cataluña sin salir de casa. Ellos la asesoran y la informan de todas las alternativas que tiene. Se trata de L'associació Drets Sexuals i Reproductius, un grupo de profesionales y activistas que atienden al menos a una mujer cada semana en esta situación, procedentes de toda España.

Les ofrecen información sobre los trámites, pero también sobre sus derechos. Como, por ejemplo, que la mujer tiene derecho a elegir a uno de los miembros del comité. Una entidad que reclama que se revisen los criterios que siguen los comités clínicos en España.

"Como si fuéramos fugitivas"

El comité de Cataluña responde en apenas cuatro días, lejos de los 10 o 15 días que le habían indicado a Laura que tardaría el de Madrid. "Habiendo un fin de semana de por medio… incluso me escribieron un sábado para solicitarme documentación", explica. El dictamen es favorable.

Jamás olvidará aquellos días Laura. Nos pide permiso para beber agua. Inconscientemente, sabe que se va a desahogar y no quiere que se le seque la boca. "Esto está pasando día a día. Muchas mujeres no pasan el comité y tienen que irse a otras comunidades o incluso al extranjero", denuncia. "Como si fuéramos fugitivas. Como si estuviéramos haciendo algo mal".

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