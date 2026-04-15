Vox se autorretrata: un diputado en Murcia defiende "combatir incluso con violencia" su postura sobre el aborto y la eutanasia

Los detalles El diputado Antonio Martínez Nieto ha alentado la violencia política tras el episodio vivido en el Congreso por un diputado de Vox, que finalmente fue expulsado.

La expulsión del diputado de Vox, José María Sánchez García, del Congreso tras un enfrentamiento con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha generado preocupación por el aumento de la violencia política en España. A pesar de esto, algunos miembros de Vox justifican sus acciones y promueven la violencia para defender sus posturas. Antonio Martínez Nieto, diputado de Vox en Murcia, afirmó que es necesario combatir el aborto y la eutanasia incluso con violencia. Vox ha admitido que las formas de Sánchez García fueron "cuestionables", pero lo justifican por los insultos recibidos. El partido no planea tomar medidas contra él, y varios diputados han mostrado su apoyo, criticando a la Presidencia del Congreso por no controlar la situación.

La expulsión el martes del diputado de Vox José María Sánchez García del Congreso, tras encararse con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha hecho saltar las alarmas ante puesto el aumento de la violencia política en España. Sin embargo, hay miembros de Vox que no solo justifican las acciones de Sánchez García, sino que animan a emplear la violencia para defender sus posturas.

Ha sido el caso del diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Antonio Martínez Nieto, que en el pleno de este miércoles ha asegurado que "tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia". Una grave declaración de la que, al menos de momento, no se ha retractado.

Sánchez García subió el martes a la tribuna de la Cámara Baja para protestar con Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso, tras supuestamente haber recibido insultos por parte de un diputado de ERC. El diputado de Vox se mantuvo desafiante frente a Gómez de Celis, que le exigió en repetidas ocasiones que se bajase. Finalmente, fue expulsado.

Este miércoles, Vox ha admitido que las formas de Sánchez García fueron "cuestionables", pero ha justificado su comportamiento por los comentarios que, según han indicado, reciben de forma reiterada.

Los de Santiago Abascal han asegurado que el motivo de sus protestas fue que se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal". Pero el enfrentamiento entre ellos ocurrió en los escaños y no fue recogido por los micrófonos.

Tras su expulsión del hemiciclo, el diputado de Vox acudió al despacho de la presidenta del Congreso para tratar de explicar lo sucedido, pero Francina Armengol no le dio la razón y le reprochó las formas empleadas.

Vox apoya a Sánchez García

Fuentes de Vox han reconocido a 'Europa Press' que las formas de Sánchez García fueron "cuestionables", pero han alegado que lo ocurrido "iba a pasar en algún momento" porque están hartos de los insultos de los que son objeto habitualmente. El diputado "explotó", han justificado.

El partido no tiene previsto dirigir ningún escrito a la Mesa del Congreso ni apercibir a su señoría, informan las citadas fuentes. De hecho, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que quien este martes se equivocó fue la Presidencia de la Cámara "no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara".

"Eso es lo que tiene que hacer el presidente", ha zanjado en declaraciones a los medios en el pasillo.

Varios diputados de Vox han expresado su apoyo a Sánchez García. "Insultáis y atacáis a los miembros de Vox con carta blanca y bien protegiditos por la Mesa, solo sois un puñado de cobardes y no os tenemos ningún miedo", ha indicado la portavoz nacional de Vox en materia de Emergencia demográfica y políticas sociales, Rocío de Meer, en su cuenta de la red social X.

En la misma línea se ha expresado el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, y otros diputados, como Carlos Flores Juberías y José Ramírez del Río, que en la misma red social han afeado a la Mesa "no actuar" ante los insultos dirigidos contra Sánchez García.

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