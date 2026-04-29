Trump aprende de Nixon al apropiarse los éxitos de la NASA: del tour mundial del Apolo XI al Artemis II en el Despacho Oval

Los detalles A Trump le interesa posar junto a los astronautas del Artemis II. Sobre todo porque Nixon recibió los del Apolo XI, los primeros en llegar a la Luna. Les dijo que era el gran éxito de la historia. Ahora Trump sabe que a la NASA también hay que usarla para hacer propaganda política.

Donald Trump ha anunciado que desclasificará todo el material posible sobre OVNIs, un tema que ha decidido abordar en lugar de otros como Irán o el caso Epstein. Lo ha hecho en un encuentro con los astronautas del Artemis II, a quienes ha recibido como un premio por ser los humanos que más lejos han viajado de la Tierra. Sin embargo, Trump ha recortado significativamente el presupuesto de la NASA, cancelando 40 misiones. Este tipo de encuentros recuerdan a la estrategia de Richard Nixon, quien usó la llegada del Apolo XI a la Luna para proyectar liderazgo tecnológico durante la Guerra Fría, organizando giras mundiales que reforzaron alianzas y promovieron la imagen de Estados Unidos.

Donald Trump va a desclasificar todo el material que pueda sobre los ovnis. Es el anuncio del presidente de los Estados Unidos de este miércoles. Nada de hablar de Irán o de los archivos del caso Epstein, pero sí de extraterrestres. Lo ha anunciado ante los astronautas del Artemis II, porque Trump los ha recibido porque, tal y como dijo, conocerle era el premio "por ser los seres humanos que más lejos han llegado de la Tierra".

Seguro que les hace mucha ilusión, pero también seguro que tienen en mente que Trump ha recortado 2,9 millones del presupuesto de la NASA. Ha reducido un 23% su presupuesto y ha cancelado 40 misiones.

Pero a Trump le interesa posar junto a los astronautas del Artemis II. Sobre todo porque Nixon recibió los del Apolo XI, los primeros en llegar a la Luna. Les dijo que era el gran éxito de la historia. Ahora Trump sabe que a la NASA también hay que usarla para hacer propaganda política.

Astronautas del Apolo XI, invitados hasta en Rusia

"El destino ha querido que los hombres que fueron a la Luna a explorar en paz se quedaran en la Luna a descansar en paz". Así empezaba el discurso que Nixon nunca pronunció. Tenía preparadas unas palabras por si todo salía mal, por si todo fracasaba y no regresaban a casa los EEUU fija los plazos para conseguir su objetivo de crear centrales nucleares en la Luna. Afortunadamente, no tuvo necesidad de emplearlo y, de esa primera aventura lunar, nos quedó otra frase histórica: "Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad".

En aquella ocasión, fue el presidente quien ordenó que emprendiesen una gira mundial para celebrar la hazaña por cada rincón del mundo. Viajaron 38 días alrededor del mundo, visitando 22 países.

Entre ellos, España, donde fueron recibidos como auténticos héroes con un desfile triunfal por la Castellana. Aunque también fue una visita que reforzaba la alianza entre Franco y Estados Unidos. Armstrong se mostró muy tímido y dijo sentirse abrumado por el recibimiento.

Latinoamérica fue otro punto clave de la gira. En Colombia, la expectación fue máxima. Miles de personas salieron a la calle con pancartas para darles la bienvenida por todo lo alto y exaltando la hazaña realizada por Estados Unidos. México también se volcó con los nuevos héroes.

Así, Estados Unidos logró lo que buscaba: proyectar en todo el mundo su liderazgo tecnológico en plena guerra fría. Usar a los astronautas como la mejor publicidad. El éxito del tour fue tal que hasta los rusos, invitaron a Armstrong para dar una conferencia. Fue una forma de reconocer su derrota, porque un astronauta estadounidense siendo condecorado en Rusia era una imagen que no podía pagarse con dinero.

El primer norteamericano en orbitar la Tierra fue John Glenn. Esta hazaña también fue celebrada. Primero, lo recibieron como a un héroe en su país. Luego, recorrió toda Europa en un viaje en el que se le pintó como a un patriota. Tanto que, tres años después de su hazaña, John Glenn dejó la carrera espacial y se metió a la política. Acabó siendo senador.

La primera mujer enviada a la Luna también sirvió a Estados Unidos para publicitarse. Convirtieron a Sally Ride en un icono, demostrando que Estados Unidos estaba a la cabeza de la igualdad social. Sus visitas a Europa incluyeron actos educativos y encuentros institucionales.

Así utiliza Estados Unidos a sus astronautas para proyectar su imagen en el mundo.

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