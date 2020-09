Puerta del Sol, 12:00 horas. Pedro Sánchez llega al encuentro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una reunión marcada por la concordia y la cooperación entre ambas partes, escenificada con fotos, firmas, banderas y palabras que han quedado difuminadas con el paso de los días y de la realidad.

Con la pandemia descontrolada en la región, este viernes se escenificó el divorcio en el denominado 'Espacio de Cooperación', con Salvador Illa y Enrique Ruiz Escudero dando ruedas de prensa simultáneas con contenidos radicalmente distintos.

Ese momento fue la culminación de una semana que se antojaba clave para aportar certezas a una ciudadanía perdida e indignada. Perdida por no saber si su calle o la de enfrente tiene la limitación restringida e indignada por no entender por qué su zona sí y el resto no. A esas dudas tenían que responder esta semana los dirigentes políticos, que han dinamitado ese espíritu de concordia en un tiempo récord y que generan muchas dudas de cara a las próximas semanas.

La semana arrancó con vagones del Metro y del Cercanías colapsados, con controles informativos aleatorios en los que se supeditaron las sanciones económicas al pronunciamiento de la Justicia sobre la aplicación de estas medidas. No ha sido hasta este viernes cuando el TSJM ha respaldado las restricciones a la movilidad aplicadas.

La primera decisión visible que se tomó desde la creación del 'Espacio de Cooperación' llegó en forma de geles hidroalcohólicos en el Metro de Madrid, con Ignacio Aguado defendiendo que los contagios “no se producen en el transporte público”, algo que le rebatió una usuaria en redes sociales con uno de los mensajes más compartidos de la semana.

Las críticas de Escudero a Illa

El jueves llegó el día clave en ese divorcio público escenificado el viernes, cuando el Ministerio de Sanidad pidió por escrito al gobierno de la Comunidad de Madrid que confinase a toda la ciudad, medida que finalmente desoyeron. En la mañana del viernes, desde la CAM aseguraban que no les habían trasladado esa recomendación, insistiendo en la buena sintonía y el “respaldo” que habían recibido en su reunión mantenida el martes.

Y de esos polvos, estos lodos. Con ambos responsables de la Sanidad compareciendo de manera simultánea, Illa criticó las medidas que finalmente adoptó Madrid, que amplió las medidas restrictivas únicamente a ocho nuevas zonas sanitarias.

"Lo que no se puede es llegar a una reunión de la noche a la mañana y, después de tener todo acordado y de alabar las decisiones, cambiamos y ahora hay que decidir que cerramos todo Madrid y no sabemos por qué y con qué contenido (...) son decisiones técnicas que se argumentan en un párrafo", protestó Escudero en la tarde del viernes.

El Consejero de Sanidad de la región criticaba que “no se puede convertir lo que era un espacio de colaboración en un espacio de imposición”. Lo cierto es que los datos muestran que la pandemia no se está frenando en la Comunidad de Madrid, que sigue siendo la Comunidad Autónoma que más casos registra de COVID-19. Los madrileños siguen esperando acuerdos entre dos fuerzas que parecen más alejadas que nunca en el momento más necesario y urgente.