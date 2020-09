Tres Olivos, Pacífico, Puente de Vallecas... en la mañana de este lunes, usuarios de redes sociales han compartido imágenes preocupantes de grandes aglomeraciones en distintas líneas del Metro de Madrid y del Cercanías.

Es el primer día con las medidas restrictivas aplicadas en 37 zonas sanitarias y ocho municipios de la Comunidad de Madrid, algo que parece que no ha hecho bajar la afluencia de personas en el transporte público.

“La clase obrera, todas las mañanas en las reuniones de las 6:00”, comenta una usuaria en su cuenta de Twitter. No sólo hay imágenes de vagones llenos de personas, lugares en los que no se guarda la distancia de seguridad, sino también de aglomeraciones a la espera de un tren que no llega.

“Hoy en un barrio confinado pero con 'derecho a ir a trabajar', las frecuencias de metro ayudando a los contagios. Cuando llegué a Madrid en 2011 los metros pasaban cada 3 minutos”, cuenta Lorena Vara, acompañando su mensaje con una imagen del tiempo de espera para los siguientes trenes, de cinco y 13 minutos.

Son solo algunos de los muchos ejemplos que hemos podido ver en redes sociales, publicaciones que han generado una enorme conversación:

Sin embargo, Ángel Garrido ha defendido la “normalidad” que asegura que se ha dado “en plena hora punta” del transporte público de la región, con tiempos de espera de tres minutos, asegura, en la Línea 1 a su paso por Vallecas.

Respuesta desde Metro y Cercanías

En laSexta hemos preguntado por estas imágenes a Metro de Madrid y a Cercanías, que aseguran que se están reforzando los despliegues de vagones para mejorar la frecuencia de paso de trenes.

Desde Metro de Madrid, reconocen que los trenes “pueden ir más llenos en algunos momentos de las horas punta y en algún tramo concreto”, pero matizan que se están cumpliendo con las indicaciones sanitarias, con hasta tres personas por metro cuadrado de pie.

Añaden que se ha ampliado la capacidad de transporte en la red y se han puesto en marcha otras medidas, aportando datos sobre la bajada de viajeros en los barrios afectados por las restricciones de movilidad.

En Puente de Vallecas, han descendido durante la mañana un 11,79%; en Nueva Numancia, han caído un 5,68%; en Villaverde Alto, un 3,81%; en Urgel, un 9,8% o un 2,6% en Vista Alegre.

Cercanías, por su parte, nos facilita los datos de tránsito que ha habido durante la mañana de este lunes. Hasta las 09:00 horas, en las principales estaciones se ha registrado un 6,2% más de tránsito que el pasado lunes. Comparándolo con el año pasado, no obstante, el número de personas ha bajado en un 46,7%.

Sobre zonas concretas, aclaran que el servicio en el Corredor Parla-Alcobendas (C4) y Aranjuez–Chamartin (C3) se presta a pleno rendimiento en las frecuencias de hora punta; en la línea C5 (Móstoles El Soto–Humanes) y el Corredor del Henares (C2 y C7) se mejoran las frecuencias existentes.

Las medidas de refuerzo

Desde la Comunidad de Madrid afirman que reforzarán los servicios de transporte público en las zonas más afectadas, aportando 437 autobuses más y aumentando la capacidad y la frecuencia de los trenes en 44 estaciones de Metro.

También habrá una mayor vigilancia en las estaciones de Metro, con sistemas de autobloqueo para evitar que se produzcan excesos de aforo.