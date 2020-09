Unidad y coordinación. Son los mensajes que más han compartido Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso tras la reunión que han mantenido este lunes en la Puerta del Sol para tratar de frenar el impacto de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid.

En una rueda de prensa conjunta, Isabel Díaz Ayuso ha señalado el "evidente" problema de la falta de médicos en España. La presidenta regional cree que “no hay médicos suficientes” en el territorio nacional, abogando por crear “incentivos” para que médicos extranjeros lleguen a España a trabajar. “No nos podemos engañar”, ha zanjado sobre el tema.

"No se trata de que le quite médicos a Murcia. La mayoría de médicos residentes se quieren formar en Madrid, pero la calidad de vida es altísima. A largo plazo no vamos a tener médicos", ha argumentado Ayuso.

También ha dedicado Ayuso parte de su extensa intervención a las “necesidades aparejadas” que trae el coronavirus, problemas de “delincuencia, okupación” o con los MENA. Pese al ambiente de cordialidad, Ayuso ha asegurado ante Sánchez que la Comunidad de Madrid “sabe lo que tiene que hacer”, pero afirma que “no tiene recursos” para llevar esas decisiones a buen puerto, afirmando que tienen un déficit de 2.500 Guardias Civiles y Policías.

"Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. No es de nadie porque es de todos. Tratar a Madrid como al resto de comunidades es muy injusto a mi juicio", ha añadido la presidenta regional.

El confinamiento total, "la muerte -económica- para todos"

Sobre la posibilidad de un confinamiento total, Ayuso asevera que es "la última medida" a tomar frente a la pandemia, instando a la población a "aprender a convivir con el virus".

Ayuso ha defendido la gestión de su Gobierno durante las semanas más duras de la pandemia. Con un espíritu más cordial que el mostrado en las últimas semanas con el Gobierno central, llegando a ofrecer a Sánchez acudir a la inauguración de un hospital, la presidenta regional ha pedido “recursos” al Ejecutivo y “paciencia” a los ciudadanos”.

“Pedimos paciencia por estas restricciones. Solo quiero que las cosas vayan mejor, que desaparezca el virus y que su administración regional sea apreciada. Hay que volver a la solidaridad de marzo, en la que todos íbamos en la misma dirección. Ahora estamos en la reivindicación por la reivindicación”, ha argumentado Ayuso.

Ayuso asegura no tener "ningún ego", mostrándose dispuesta a hacer "cualquier cosa" para acabar con el virus, pero rechazando la figura del estado de alarma, lo que cree que supondría "la muerte -económicamente hablando- para todos".

"La mayoría de las tiendas son más seguras que muchos ámbitos privados. Madrid no se ha parado y la Comunidad de Madrid ha trabajado como todas", ha agregado Ayuso, que reconoce el "éxito" que supusieron las reuniones de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.

La polémica sobre el control del aeropuerto de Barajas también ha tenido su protagonismo en la rueda de prensa conjunta, con Sánchez dispuesto a "estudiar medidas" pese a recordar que únicamente el 0,2% de los contagios de la Comunidad de Madrid han llegado desde ahí.

Mensaje de unidad de Sánchez

Sánchez, por su parte, ha abogado por no “enjuiciar” las medidas adoptadas por la región, exhibiendo un mensaje de “solidaridad” y “unión” y calificando como “paso muy importante” el encuentro que han mantenido.

“Ambos Gobiernos sabemos que estamos en una lucha epidemiológica, no ideológica”, ha resumido Sánchez, que no descarta "contemplar otros escenarios" si la situación sigue desbordada en Madrid.

El presidente del Gobierno ha defendido la creación de este plan durante su comparecencia conjunta con Ayuso, un plan necesario, asegura, para una Comunidad Autónoma como Madrid. "Con esta reunión visibilizamos que Madrid, por sus características, exige de un 'plan Madrid', que es lo que vamos a poner en marcha", agrega.

"La unidad evita contagios, salva vidas. Hemos dado un paso muy importante en la colaboración con la Comunidad de Madrid. Propongo que avancemos por ese camino de unidad y de cooperación institucional. Vamos a tener semanas más difíciles, pero unidos lo vamos a lograr", ha añadido Sánchez.